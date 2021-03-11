Samsung’un İlk 5G Bağlantılı M Serisi Cihazı Ortaya Çıktı!

Kore’li dev Samsung, M serisi cihazlarına iyi donanım özellikleri koymuş olsa da bugüne kadar hiç 5G bağlantısı sunmamıştı. Özellikler şirketin M serisi cihazları Hindistan pazarında oldukça fazla ilgili görmüştü. Kullanıcıların M serisi cihazlar hakkında en çok geri dönüşümü ise 5G olmamasından olmuştu.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Samsung bu dönüşlere cevap niteliğinde yeni bir 5G bağlantısı olan M serisi üzerinde çalışıyor. Galaxy M42 olarak karşımıza çıkan telefonun, 5G bağlantılı ilk M serisi model olması bekleniyor.

SM-M426B model numarasıyla Wi-Fi Alliance sertifikasında ortaya çıkan cihaz, Android 11 ile çalışacak. Diğer sızdırılan özellikler ise şunlar; 64 megapiksel ana kamera, 6.6 inç Süper AMOLED ekran, 5.000 mAh batarya ( 15 W). Şuan için bu özellikler dışında cihaz hakkında bir sızıntı bulunmuyor. Ancak bu özelliklerden anlaşılacağı üzere cihazın mütevazi olacağı doğrulanmış oluyor.

Bununla birlikte yeni Galaxy M42 5G‘nin bir de 4G LTE versiyonunda olacağı bildiriliyor. Samsung‘un yeni 5G‘li M serisi cihazını ne zaman tanıtıp piyasaya süreceği henüz resmi olarak bilinmiyor. Ancak ilerleyen günlerde yeni sızıntıların ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.