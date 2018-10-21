Samsung her ne kadar da olsa rağbete dayalı işlemciler ya da yonga setleri kullanmayı sevmese de, en yeni telefon modellerinden birisi olan Galaxy A9‘da Qualcomm’ın Snapdragon 660 yonga setini kullanmıştır. Son yayınlanan haberler neticesinde şirketin yeni bir yonga setinin yolda olduğu ifade edilmiştir.

Daha genel olarak anlatmak gerekirse yukarıda ifade edilen model Qualcomm’un üst seviye Snapdragon 710 tarafından desteklenecektir. Tüketiciler yeni modelde fiyatlandırma seçeneğinin Samsung’un değerlendirilmesi gereken en önemli konular arasında yer almasını istemişlerdir. Ama bu yeni yonga setininde yakın zamanda satışa sunulması beklenilen Galaxy A9 (2018) üzerinde yer alması gerektiğini belirtmişlerdir.

Durumun böyle olmasının sonucunda Güney Koreli dev şirket yeni amiral gemisi olacak Galaxy A10 cihazının üzerinde piyasaya sürebilir. Bu isim yaklaşan amiral gemileri Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 cihazları dikkate alınarak oldukça uygun olacaktır.

Ancak şu durumda akıllı telefonun başka ne gibi özelliklere sahip olduğu belli değildir. Spekülasyonlar neticesinde Samsung A9(2018) modelinde istenildiği bir çok kez dile getirilmiştir. Ancak yukarıda belirtilen A10 gibi olası modellerde Infinity Display ile birlikte cam ve alüminyum kaplama olması oldukça olasıdır. Yüksek kaliteli kameralar da muhtemelen dahil edilecektir. Maalesef depolama, RAM ve batarya ayrıntıları henüz netlik kazanmamıştır.

Samsung şirketinden gelen haberler neticesinde tüketiciler bu akıllı telefonu muhtemelen Ocak ayı başında ellerine alacaklarını beklemelidirler. Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenilen telefonun Aralık ayı sonlarında tanıtılacağı muhtemeldir. Bu durum gerçekten de geçerliyse belki de Samsung, güncellenmiş bir Galaxy A8 ile birlikte cihazı piyasaya sürecek.