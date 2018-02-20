iPhone X'e Olan Zayıf Talep Samsung'u Neden Korkutuyor?

iPhone X‘e olan zayıf talep Samsung‘un iPhone OLED ekranının satışlarını korkutuyor. Samsung artık iPhone X için üreteceği ekranlardan ümidini kesmiş olacak ki şirket yeni müşteriler ararken üretimi ise 20 milyona indirecek. Samsung‘un iPhone X için üreteceği OLED panel üretim hedefi aslında 45 milyon ile 50 milyon olduğu biliniyordu.

Aslında bu düşüşü zayıf iPhone X talebi yerine yalnızca Ocak-Mart çeyreği ve Nisan-Haziran çeyreği için ek kesinti olarak da düşünebiliriz. Henüz kesin bir şey söylenmese de zayıf talep olasılığı şu anda oldukça ağır basıyor. Sebebi her ne olursa olsun bu günlerde şirketin, bu üretim farkını telafi edebilmek için Çin ve diğer ülkelerden yeni müşterilere baktığı açıkça bildiriliyor.

Nikkei’ye göre Samsung, iPhone X için zayıf talep nedeniyle OLED üretimini neredeyse yarısına kadar düşürecek. Geçen yıl Samsung, OLED üretim kapasitesini arttırmak için 12.6 milyar dolarlık yatırım yaparak iPhone X‘in de satışlarının patlamasını bekledi. Bu patlamadan beklenene göre 2018 kârı için gelen erken tahminler geçen yılın ikinci çeyreğinin en yüksek seviyesini de geçecekti. Ancak şimdi Samsung‘un ekranları zayıf iPhone X talebi nedeniyle büyük bir çöküş yaşamış gibi görünüyor…