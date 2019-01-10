Samsung, geçen yıl düzenlenen CES fuarında ilk defa katlanabilir bir akıllı telefonu duyurmuştu. Ancak akıllı telefon sadece belirli kişiler tarafından sadece görüntülenmişti. Bu yıl da yine aynı şekilde bir yol izleyerek Samsung, katlanabilir 5G destekli akıllı telefonunu kısmen CES 2019 fuarında gösterdi. Geçen yıl tanıtılan cihaz ile neredeyse hiç bir benzerliği olmayan yeni bir akıllı telefon.

Samsung’un izlemiş olduğu bu yol bazı kişilere göre uzun süredir devam eden, dikkat çekmeye çalışılan bir yol olarak nitelendirilmiştir. Fuarda halka açık bir alanda olmasına rağmen sadece belirli kişilere, üst düzey yöneticilere ve iş ortaklarına karşı tanıtılmıştır. Halka bir açıklama yapılmamıştır.

Sızıntı haberi yapan kaynağa göre, cihazı görenlerden biri Samsung’un yazılım optimizasyonları ve donanımsal geliştirmelere yöneldiğini ifade etmiştir. Ayrıca telefon için “Açıldığında ve kapandığında katlanabilir telefon hiç bir şekilde kırışıklığa ve göze çarpan kabalığa yer vermediğini” ifade etmiştir. Sadece katlanıldığında bir kalın durma ihtimali söz konusu olabilir.

Samsung'un 5G Destekli Protatip Telefonu 1 - 4

Telefon ilk defa Kasım ayında Samsung’un Geliştirici Konferansı’nda (SDC) daha geniş bir izleyici kitlesine gösterildi. Ancak tasarımını kapsayan bir açıklama söz konusu değildi. Ortaya çıkan bilgilere göre ise telefonun iki ekranı var. Bunlardan birisi dış ekran ve katlandığında kullanılabilen 4.6inç büyüklüğünde, diğer ise açıldığında kullanılabilen 7.3 inç büyüklüğündedir.

Samsung’un katlanabilir telefonu resmi olarak H1 2019 etkinliğinde duyurması bekleniyor. Ayrıca telefonun gerçekten maliyetli olabileceğinin farkında olmalısınız.

Katlanabilir akıllı telefon sadece birkaç kişiye tanıtılmış olsa da, Samsung’un 5G prototip akıllı telefonu halka açık bir cam kasanın içinde yer alıyor. Ekran çok büyük olmadığı için biraz ilgiden uzaklaşılmış olsa gerek, kimse çok fazla ilgilenmemiştir.