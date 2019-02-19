Samsung Galaxy S10 amiral gemisi serisinin özellikleri ve tasarımı hakkında bilinmesi gereken neredeyse her şey gün yüzüne çıktı. Hatta serinin açıklanmasına 24 saatten az bir süre kaldı. Fakat serinin yanında hakkında duyurulması beklenen farklı bir cihaz da var.

Samsung’un ilk katlanabilir cihazı… Telefonun hakkında kısmen bilgiler gün yüzüne çıktı. Ancak ismi hakkında birçok söylenti var. Galaxy F, Galaxy Flex ve Galaxy Fold ilk söylentiler arasında yerini alıyordu. Bugün ise tanıtım öncesinde, cihazın resmi adı açıklandı.

Sızdırdığı sağlam haberlerle ünlü olan Twitter fenomeni Evan Blass, katlanabilir akıllı telefonun orijinal adını bir tweetle açıkladı. Tweet’e göre, resmi olarak Samsung Galaxy Fold olarak adlandırılacak.

Samsung Galaxy Fold — Evan Blass (@evleaks) February 19, 2019

Bu isim geçen yıl Samsung’un tarafından ticari bir marka başvurusunda kullanılmıştı. Söz konusu katlanabilir cihaz için ise ilk defa sağlam bir kaynak yorum yaptı. Bundan dolayı sürekli katlanabilir cihaz yerine, Samsung Galaxy Fold olarak adlandırılması oldukça hoş olacak.

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Galaxy Fold’un iki ekranı olacak. Bunlardan birisi kapak ekranı ve diğer, ise esnek ana ekran. Samsung bu ekrana, Infinity Flex ismini verdi. Telefonun kapak ekranı 4.6 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz kapalı iken bu ekran devreye girecek. Kitap gibi açıldığında ise 7.3 inçlik ekran devreye girecek.