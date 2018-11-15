Samsung'un Katlanabilir Telefonunun 3D Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Samsung‘un geçen hafta San Francisco’da düzenlediği Samsung Geliştiriciler Konferasında (SDC) çıkması beklenilen katlanabilir akıllı telefonu için Infinity Flex Display‘i sergilenmişti. Konferans sırasında şirket ayrıca akıllı telefonun dış ve iç ekranları hakkında önemli bilgiler yayınlamıştı.

Lets Go Digital, cihazın gerçekte nasıl görünebileceğini ortaya çıkarmak için iddia edilen Galaxy F katlanabilir telefonun 3D teknik çizimlerini ise bu gün paylaştı.

Samsung yaptığı açıklamalardan birinde yaklaşan katlanabilir telefonunun, Kapak Ekranı ve Ana Ekran olarak adlandırılan iki ekranla mağazalardaki yerini alacağını açıklamıştı. Bu açıklamaya göre telefonun ön yüzünde 840×1960 piksel desteği olan 4.6 inç Kapak Ekranı bulunacak. Cihaz açıldığında, daha büyük 7.3 inçlik bir Ana Ekranı ile tablet benzeri bir deneyim sunacak. Esnek OLED ekran 1536×2152 piksel çözünürlük desteği sunacak.

Samsung Geliştiriciler Konferansı 2018’de görüntülenen esnek ekranlı prototip cihaz oldukça kalın olarak gözlemlenmişti. Ancak gerçek cihaz şu andaki katlanamayan telefonlar kadar ince görünecektir. En son piyasaya sürülen Samsung telefonlarında olduğu gibi, yaklaşan Galaxy F telefonunun yuvarlatılmış köşeleri oldukça sportif bir hava katacağa benziyor. Gösterilen 3D teknik çizimler, cihaz açıldığında katlanabilir telefonun tablet modunda nasıl görünebileceğini de göstermektedir. Katlandığında, iki ekran birbirine değmez ve aralarında küçük bir boşluk oluşur.

Samsung, katlanabilir telefonlar üzerine birkaç yıldır çalışmalar yapıyor. Cihazın katlandığında veya açıldığında esneyebilen Optik Şeffaf Yapıştırıcı kullanılarak esnek OLED panel üzerine şeffaf poliimid tabakası yerleştirilerek dokunmatiğin çalıştığını bildirilmiştir. Yüzde 45 daha ince polarizör ile donatıldığını da bunlara ek olarak ifade etmiştir.