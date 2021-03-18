Samsung’un Lansman Tarihlerini İçeren Tablo Sızdırıldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni Galaxy S21 serisini piyasaya sürmüştü. Bununla birlikte şirket dün yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenledi ve yeni orta segment A serisi Galaxy A52 5G ve A72 4G‘yi tanıttı. Bugün ise firmanın önümüzdeki aylarda gerçekleştirmesi beklenen lansmanlarının tarihlerini içeren bir tablo ortaya çıktı.

Evan Blass tarafından paylaşılan tabloda şirketin Ağustos 2021‘e kadar gerçekleştireceği lansmanların tarihleri yer alıyor. Tablodaki bilgilere baktığımızda Samsung‘un bir sonraki Unpacked etkinliği 14 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Bu etkinlikte şirketin PC‘lere yönelik ürünler tanıtacağı ve Blass‘a göre yeni Chromebook‘ların piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Tabloda Haziran ayına baktığımızda ise, yeni Galaxy Tab S7 Lite‘ın tanıtılacağı görülüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Geekbench‘te yeni bir bütçe dostu Snapdragon 750G yonga setine sahip Samsung tablet görmüştük, bu Tab S7 Lite olabilir. Temmuz ayında ise şirketin yeni bütçe odaklı A serisi cihazı Galaxy A22 5G‘yi göreceğiz. Bu cihaz hakkında şuana kadar henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Lansman tarihlerinin en sonuncusu ise 19 Ağustos’ta gerçekleşecek olan FE Unpacked etkinliğin oluyor. Bu etkinlike yüksek ihtimalle yeni Galaxy S21 FE‘nin tanıtılması bekleniyor. Bu cihaz hakkında ise, 128 / 256 GB dahili depolama alanına ve Beyaz, Gri, Gümüş, Pembe, Mor renk seçeneklerine sahip olacağı sızdırılmıştı. Şunu hatırlatmamızda fayda var, bu lansman tarihleri Samsung tarafından henüz resmi olarak onaylanmadı bu yüzden ortaya çıkan bu tarihler zamanla değişebilir.