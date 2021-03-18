Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung'un Lansman Tarihlerini İçeren Tablo Sızdırıldı!

Samsung’un Lansman Tarihlerini İçeren Tablo Sızdırıldı!

Samsung'un önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği yeni lansmanlarının tarihlerini içeren bir tablo sızdırıldı. İşte detayları...

Yunus Emre Çakır

-

0
Samsung Şirket

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni Galaxy S21 serisini piyasaya sürmüştü. Bununla birlikte şirket dün yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenledi ve yeni orta segment A serisi Galaxy A52 5G ve A72 4G‘yi tanıttı. Bugün ise firmanın önümüzdeki aylarda gerçekleştirmesi beklenen lansmanlarının tarihlerini içeren bir tablo ortaya çıktı.

Evan Blass tarafından paylaşılan tabloda şirketin Ağustos 2021‘e kadar gerçekleştireceği lansmanların tarihleri yer alıyor. Tablodaki bilgilere baktığımızda Samsung‘un bir sonraki Unpacked etkinliği 14 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Bu etkinlikte şirketin PC‘lere yönelik ürünler tanıtacağı ve Blass‘a göre yeni Chromebook‘ların piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Tabloda Haziran ayına baktığımızda ise, yeni Galaxy Tab S7 Lite‘ın tanıtılacağı görülüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Geekbench‘te yeni bir bütçe dostu Snapdragon 750G yonga setine sahip Samsung tablet görmüştük, bu Tab S7 Lite olabilir. Temmuz ayında ise şirketin yeni bütçe odaklı A serisi cihazı Galaxy A22 5G‘yi göreceğiz. Bu cihaz hakkında şuana kadar henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Lansman tarihlerinin en sonuncusu ise 19 Ağustos’ta gerçekleşecek olan FE Unpacked etkinliğin oluyor. Bu etkinlike yüksek ihtimalle yeni Galaxy S21 FE‘nin tanıtılması bekleniyor. Bu cihaz hakkında ise, 128 / 256 GB dahili depolama alanına ve Beyaz, Gri, Gümüş, Pembe, Mor renk seçeneklerine sahip olacağı sızdırılmıştı. Şunu hatırlatmamızda fayda var, bu lansman tarihleri Samsung tarafından henüz resmi olarak onaylanmadı bu yüzden ortaya çıkan bu tarihler zamanla değişebilir.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

İşte Yeni Galaxy A72’nin Teknik Özellikleri

Kore'li dev Samsung, üst düzey amiral gemisi cihazlarını piyasaya sürdükten sonra şimdi de yeni orta segment cihazlarını piyasaya sürmeye başladı. Şirket dün gerçekleştirdiği Unpacked...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Asus Zenfone 8 Mini’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Asus, bilgisayarlar ve diğer birçok teknolojik alanda kendini gösteriyor olsa da şirket akıllı telefon pazarında da oldukça etkili olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy A52 4G ve Galaxy A52 5G Arasındaki Farklılıklar Neler?

Kore'li dev Samsung, dün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni A serisi modellerini resmi olarak tanıttı. Şirketin yeni Galaxy A52 ve A72 olarak sunduğu modellerden...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung’un Lansman Tarihlerini İçeren Tablo Sızdırıldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni Galaxy S21 serisini piyasaya sürmüştü. Bununla birlikte şirket dün yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

ZTE S30 Pro, 30 Mart’ta Piyasaya Çıkıyor!

Bilindiği üzere ZTE birkaç ay önce yeni bir S modeli üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu yeni modelin S30 Pro olacağını bugün itibariyle öğrenmiş olduk. Şirket...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014