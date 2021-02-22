Samsung’un Neo QLED TV’si ‘Tüm Zamanların En İyi TV’si’ Seçildi

Samsung, CES 2021’de ilk mini-LED tabanlı akıllı TV’si olan Neo QLED TV’yi piyasaya sürdüğünde sektöre fırtına estirdi. TV’nin Mart 2021’den itibaren tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor. Satışların öncesinde Almanya’nın AV dergisi yayınladı. Neo QLED TV’lerin ilk bağımsız incelemesi, TV’ye inanılmaz derecede olumlu puanlar veriyor.

Dergi bu akıllı TV’yi ‘Tüm Zamanların En İyi Televizyonu’ olarak derecelendirdi. Dergi, GQ75QN900A model numaralı Neo QLED TV’nin 75 inç 8K modelinj ele aldı. AV dergisindeki adamlar TV modeline 966 puan verdiler. Bu, 2020’de 956 puan alan en iyi Samsung QLED TV’nin belirlediği puandan yaklaşık 10 puan daha yüksek.

İnceleme ekibi, Mini-LED teknolojisinin bir sonucu olarak etkileyici kontrast oranı, derin siyahlar, yüksek parlaklık ve hassas yerel karartma nedeniyle TV’ye övgüler yağdırdı. Ayrıca, Samsung Neo QLED TV olağanüstü tasarımı ve yeniliği ile övgü topladı ve dergi onu ‘Referans’ TV olarak seçti.

Bir hatırlatma olarak, Neo QLED paneli, ışığı daha küçük bir alana odaklayabilen daha küçük LED’ler içeren mini LED arka aydınlatma teknolojisine dayanıyor. Panel, tam dizi arkadan aydınlatmalı geleneksel LED’lerden 40 kata kadar daha küçük LED’lerle donatılmış. Daha küçük bir alana daha fazla LED eklemek, ekran panelinin hassas arka ışık kontrolü, gelişmiş HDR, daha yüksek kontrast ve daha iyi parlaklık sunmasını mümkün kılıyor.

Samsung, görüntü kalitesini panelin doğal çözünürlüğüne yükseltmek için 16 sinir ağıyla AI yükseltme için kullanılan Neo QLED panelinin içindeki Neo Quantum Processor görüntü işlemcisini sıkıştırıyor. Neo QLED paneli, Samsung’un QN900A 8K ve QN90A 4K modelleri için üretildi. Neo QLED panellere sahip yeni TV’ler, süper ince çerçeveler, 21: 9 ve 32: 9 en boy oranları, nesne izleme ve mekansal optimizasyona sahip yeni bir ses sistemi gibi özellikler sunacak.