Samsung'un O Modelleri Artık Güvenlik Güncellemesi Alamayacak!

Samsung, güvenlik ve gizlilik konularını ciddiye aldığı konusunda hep övünmüştür. Bu nedenle seçilen Android cihazlar için aylık ve üç aylık güvenlik güncelleştirmeleri yayınlar. Bu güncellemeler Google tarafından piyasaya sürülen Android işletim sistemiyle ilgili güvenlik sorunlarına yönelik yamalar ve Samsung‘a özgü güvenlik sorunları için bazı düzeltmeler içerirler.

Bununla birlikte bu güncellemelerin bazıları eski modellere onların çıkış tarihlerinden birkaç yıl sonra yayınlanmazlar. Yani güvenlik güncellemesi desteği o telefonlara kesilir. Ayrıca Samsung bazı seçilen cihazların güvenlik güncellemelerini aylık olarak yayımlarken, geri kalanı bu güncellemeleri yalnızca üç ayda bir alır. Bu yolun sonu güncelleme desteğinin kesilmesidir.

Güney Koreli şirket Android güvenlik sayfasını bugün güncelledi ve bazı telefonlarını listeden tamamen kaldırdı. En az üç Samsung akıllı telefon artık güvenlik güncelleştirmesi almayacak gibi görünüyor.

İki yıl önce piyasaya sürülen Samsung Galaxy J1, Galaxy J3 ve Galaxy A3 yeni bir güvenlik güncelleştirmelerini artık almayacak.

Galaxy A8 Plus (2018), Galaxy J2 (2018) ve Galaxy Tab Active 2 ise üç ayda bir güncelleme alacaklar listesine alındılar. Öte yandan yeni Samsung Galaxy A8 (2018) ise aylık listeye eklendi.

Bir Samsung cihazını satın aldığınızda bu önemli güncellemeleri ne sıklıkta bulduğunuzu öğrenmek için Samsung‘un Android güvenlik sayfasını arada bir kontrol etmeyi unutmayın.