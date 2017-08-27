Samsung’un Orta Seviye Çift Kameralı Telefonu Galaxy J7+ Sızdı

Samsung kısa bir süre önce ilk çift kamera telefon olan Galaxy Note 8‘i piyasaya sürdü. Yeni sızdırılan bazı basın materyallerine göre firmanın yakında çift kamera teknolojisine sahip yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceğini işaret ediyor.

Şirketin J serisi yeni üyesi Galaxy J7+‘ın, arkada 13MP f / 1.7 ve 5MP f / 1.9 kamera, 16MP f / 1.7 ön kameraya sahip olacağı bildirildi. Arka kameralar ayrıca yeni tanıtılan Live Focus Portrait (Canlı Odak Portre) modu işlevlerine sahip olacak.

Cihaz belirtilmemiş bir oktav çekirdeği 2.39GHz yonga seti ile güçlendirilecek ve bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama bulunacak. Cihazda 4GB RAM olması bekleniyor. Cihaz, 5.5 inç tam HD Süper AMOLED ekran, 3.000 mAh pil, parmak izi sensörü ve metalik unibody tasarım sunacak.

Yazılım açısından bakıldığında, akıllı telefon Android 7.1.1 Nougat’da kutudan çıkacak ve Samsung Bixby‘i destekleyecek.

Galaxy J7+ yakında Tayland’a gelecek ve siyah, altın ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazın fiyatlandırma ve çıkış tarihi henüz mevcut değil.