Haziran ayında tanıtılan ve nihayet Ağustos’ta piyasaya çıkan Samsung‘un CHG90 oyun monitörü, Video Electronics Standards Association‘ın (VESA) Belgesini aldı ve DisplayHDR uyumlu oldu. Süper Ultra geniş 49 inç kıvrımlı oyun ekranı, DisplayHDR 600 performans standartlarıyla uyumlu sertifikalı ilk ekran.

Samsung bir açıklama yayınladı:

“CHG90’a DisplayHDR 600 sertifikası verildiğinde VESA, bir endüstri standardı belirleyicisi olan kontrast oranını (3,000: 1), renk doğruluğunu ve genel sunum titreşimini artırmak için monitörün HDR kullanımını gösterdi. Sertifikasyon, CHG90’ın en iyi oyun ve eğlence izleme ortamını sunma yeteneğini doğruluyor ancak monitör için yapılan yeni ödüller arasında en sonuncusu.”

VESA, bu yılın başlarında PC monitörlerinin ve dizüstü bilgisayar ekranlarının HDR performansı için standart spesifikasyonları getirdi. Standart, parlaklık, renk aralığı, bit derinliği ve dinlenme süresi dahil olmak üzere HDR kalitesini belirtiyor. Ekran HDR 400, 600 ve 1000’den oluşur.

CHG90, ‘Çift Full HD’ (3840x1080px) çözünürlük ile 32: 9 en-boy oranına sahip ve etkili bir çözünürlüklü iki monitörün birleşmesi gibi. Monitör, 1499 dolara satılıyor; bu, elde ettiğiniz şey için görünüşte oldukça düşük bir rakam sayılabilir.