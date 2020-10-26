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Samsung’un Yeni Açılır Kapanır Kamera Mekanizması

Samsung yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı! Detaylar haberimizde..

Ayşen Sıla

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Samsung

Samsung, katlanabilir akıllı telefonlar açısından lider olmasına rağmen, bu tür telefonlarla ilgili yeni patentler almaya devam ediyor. Nitekim,  açılır kameraların kullanımını gösteren başka bir Samsung katlanabilir akıllı telefon patenti bugün ortaya çıktı.

Her zaman olduğu gibi, Samsung Electronics‘in yeni patenti LetsGoDigital tarafından farkedildi. Şirket, WIPO’ya (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) ‘Kayan yapılı ve aynı şeyi kontrol etme yöntemiyle sunulan katlanabilir elektronik cihaz’ başlıklı bir patent başvurusunda bulundu. Patent onaylandı ve 22 Ekim’de yayınlandı.

Bu patent için sunulan 79 sayfalık dokümantasyon, Galaxy Z Fold2‘ye benzeyen katlanabilir bir akıllı telefonda açılır kameraların 4 farklı şekilde kullanılmasından bahsediyor. Güney Koreli teknoloji devinin bunu kullanabileceğini düşünmesek de ilgi çekici görünüyor.

Samsung

İkinci tipte, açılır modül arka kameralara ayrılmış, böylece cihazın arka paneli temiz tutulabiliyor. Bununla birlikte, üçüncü türde, açılır modül, arka kameralar için mikrofonlar ve flaşın yanı sıra tüm ön sensörleri içeriyor. Son olarak, dördüncü tip hem arka hem de ön kameraları bir arada barındırıyor.

Önümüzdeki senelerde ekran altı kameraların popüler olmasını beklediğimizden, Samsung‘un böyle bir telefonu piyasaya sürebileceğini düşünmüyoruz. Yine de patentler her zaman yeniliği de beraberinde getirdiği için umut vaat ediyor.

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KaynakLets Go Digital
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