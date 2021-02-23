Samsung’un Yeni Akıllı Saatleri Wear OS İle Gelecek!

Bu hafta, Samsung’un Artırılmış Gerçeklik (AR) gözlüklerinin işleyişini detaylandıran iki video internete sızdırıldı. AR gözlükleri birkaç uygulama için kullanılabilir ve havada yapılan hareketlerin cihaz için işe yaramayacağı, bunun yerine bir Samsung akıllı saat kullanılarak çalıştırılacağı söylendi.

Şimdi, başka bir rapor, Samsung’un yakında iki ayrı akıllı saat modeli yayınlayabileceğini ortaya çıkardı.

Bir süre önce, Samsung’un SM-R86x ve SM-R87x model numaralarına sahip 2021 Galaxy akıllı saat serisi hakkında bir sızıntı ortaya çıktı.

Samsung geleneğine göre, bu modeller muhtemelen Galaxy akıllı saatin farklı boyutlarında olacak. Ayrıca, akıllı saat modellerinden en az birinin, modeldeki bir gelişmeyi yansıtan, normal Tizen işletim sistemi yerine Android‘in Wear işletim sistemine sahip olabileceği de söyleniyor.

Bu söylentiler Wise ve Fresh kod adlarına sahip iki akıllı saat üzerinde çalıştığını keşfetmesiyle daha da önem kazandı. Kod adları sahiden de Samsung’un akıllı saatlerine yeni bir yaklaşım getireceğini öne sürüyor olabilir.

Samsung’un akıllı saatleri için Android entegrasyonu pek çok vaatte bulunuyor. Entegrasyon, yeni akıllı giyilebilir cihazla gerçekleştirilebilecek görevlerde çok çeşitli fırsatlar ve olasılıklar açıyor.