Samsung'un Yeni Exynos Yonga Seti

Samsung, 14 Kasım‘da son teknoloji yeni bir yonga seti ile karşımıza geliyor. Şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bu günkü bir tweette en sonki yonga seti hakkında herşeyin hazır olduğu ifade edilmiştir.

Yeni sistem çipinin önümüzdeki sene piyasaya sürülecek olan Galaxy S10 tarafından desteklenmesi bekleniyor. Ayrıca bu yonga setinin Exynos 9820 olarak adlandırılması düşünülüyor. Bu yeni teknoloji hakkında eski söylentiler, çift çekirdekli NPU ve sekiz çekirdekli işlemci ile geleceğini ortaya atmıştı. İşlemci çekirteklerinin ikisi Samsung tasarımlı Mongoose M4, ikisi ARM Cortex-A76 çekirdeği ve dördü verimli bir şekilde çalışan ARM Cortex-A55 çekirdekleridir.

Exynos 9820, şirketin 7nm EUV teknolojisi kullanılarak üretilecek. Bu sayede %50’ye kadar daha az güç tüketimi ve %20’lik bir performans artışı sağlayacaktır. Yeni Exynos yonga seti, Samsung’un da geliştirdiği 5G modemi destekleyecektir (Exynos 5100). Genel olarak Galaxy S10‘un farklı bir sürümü 5G teknolojisine sahip olacak.