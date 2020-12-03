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Samsung’un Yeni Kablosuz Şarj Patenti Elektriksiz Çalışıyor!

Samsung'un yeni kablosuz şarj patenti muhteşem! Telefonunuzu elektriksiz, kablosuz ve hareket halinde şarj etmenizi sağlayan bu patent ilginizi çekecek!

Ayşen Sıla

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Samsung Kablosuz Şarj

Akıllı telefon pilleri son birkaç yılda büyük ölçüde gelişse de bir güne zar zor dayanıyorlar. Ancak telefonların daha ince hale gelmesiyle, powerbank gibi aksesuarlar da daha yaygın hale geldi. Samsung‘un hareket halindeyken cihazları şarj etmek üzere farklı ve daha yenilikçi bir fikri var gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi tarafından yakın zamanda yapılan bir patent başvurusu, şirketin akıllı telefonları doldurabilen yeni bir kablosuz şarj cihazı üzerinde çalışıyor olabileceğini gösteriyor.

Bu, kullanıcının hareketinden güç alan bir halka olarak tasarlanmış. Cihazı kısaca açıklamak gerekirse, bir kişinin telefonunu şarj etmek için küçük bir acil durum bataryası değil, halkanın içinde kullanıcının eli hareket halindeyken çalıştıran manyetik bir disk kullanıyor.

Samsung Kablosuz Şarj

Bu işlem elektrik üretiyor ve küçük ürünü bir tür mini jeneratör haline getiriyor. Bu benzersiz cihaz, yalnızca kinetik enerjiyi kullanmanın yanı sıra, kullanıcının vücudundan elektrik üretmek için ısıyı da transfer edebiliyor.

PhoneArena raporuna göre Samsung, akıllı telefonlarınızı şarj etmeden önce üretilen elektriği depolamak için cihazın küçük bir pille desteklenmesi gerektiğine inanıyor. Sahiden USB girişi olmadan ve elektriksiz bir powerbanke ihtiyacımız var. Umarız Samsung bu patenti hayata geçirmeyi başarabilir.

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KaynakPhone Arena

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