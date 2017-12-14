Samsung'un Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonunun Çizimi Sızdırıldı

Edinilen son sızıntı ve dedikodulara göre bu oldukça açık ki Samsung katlanabilir akıllı telefon olayına ilk kez girecek. Muhtemelen sınırlı miktarda mevcut olacak bu modelin daha sonrasında seri üretime geçirileceğini düşünmekteyiz.

Güney Koreli şirket katlanabilir telefonlar gibi görünen çizimler içeren en az 6 farklı patent hazırladı. Sonuncusuna başlamak için kollarını sıvadılar. Bu hafta yapımına başlayacaklar. Samsung sözde “katlanabilir akıllı telefon” modeliyle nereye varmak ne yapmak istemektedir göreceğiz.

Yeni konsept gördüğümüz önceki görüntülerden biraz daha parlak görünüyor. Sanırım ekranın akıllı telefonun arka tarafına kadar uzayacağı kesinleşti. İki ekranlı bir telefon. İkinci ekranda uygulama simgelerini, bildirimleri vb göstermek için kullanacaklar gibi görünüyor.

Samsung’un yaklaşan katlanabilir akıllı telefonu sızıntılara göre şu şekilde görünebilir:

Tasarım hakkındaki yorumlarınızı merakla bekliyoruz.