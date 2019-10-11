Samsung’un Yeni Katlanabilir Telefonu Samsung W20 5G Yolda!

Samsung‘un yeni nesil katlanabilir bir akıllı telefon için tasarım konusunda yeniliklere gideceğini kısa süre önce duyurmuştuk. Geçmişte patentleri ve bazı teknik çizimleri gördük. Şimdi ise çevrimiçi sızdırılan yeni bir posteri görüyoruz.

Poster, telefonun Samsung Galaxy W20 5G adında geleceğini ve en önemlisi 5G veri bağlantısına sahip olacağını gösteriyor. Yeni ismi açığa çıkaran afiş, Çin’deki bir fuarda görüntülendi. Hemen kısa bir hatırlatma yapacak olursak, şirket Galaxy W serisini son baharda piyasaya sürüyordu. En azından geçtiğimiz yıllarda böyle oldu.

Hatta kısa süre önce ortaya çıkan bir rapor, Snapdragon 845 yonga setine sahip W2019’u Kasım ayında piyasacak süreceğini gösterdi. Yeni cihazın özelliklerini bilmiyor olsak da, Snapdragon 855 Plus yonga setini içinde barındarabilir.

Tabi ki burada merakla beklenen durumlardan birisi, cihazın tam olarak fiyatının ne kadar olacağı. Galaxy Fold zaten pahalıydı ve W serisi cihazlarda da her zaman premium bir fiyat etiketi vardı. Bu yüzden biraz daha yüksek fiyat etiketi taşıyabilir.

Samsung, Galaxy Fold piyasaya sürüldüğünde, yeni nesil katlanabilir telefonların geleceğinin Galaxy Fold cihazlarının satışlarına bağlı olduğunu söyledi. İyi satarsa, Samsung katlanabilir telefon yolundan devam eder. Ancak, ünlü bir Çin konferansındaki afişin varlığı, şirketin kararını çoktan verdiğini gösteriyor.