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Samsung’un Yeni Katlanabilir Telefonuna Dair Detaylar Var!

Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarından biri, 5G desteği taşımayacak. İşte yeni çıkan detaylar ve dahası..

Ayşen Sıla

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Samsung Katlanabilir Telefon

Samsung, katlanabilir bir telefonu piyasaya süren ilk akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor ve kısa bir süre içinde şirket, birkaç yeni modeli piyasaya sürmeyi başardı. Güney Koreli firma, bu yeni kategori için büyük planları olduğunu açıkça ortaya koydu.

Raporlara göre Samsung, önümüzdeki yıl piyasada Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Flip Lite olarak adlandırılabilecek uygun fiyatlı bir model dahil olmak üzere üç katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor.

Şimdi ise bir rapor, telefonun fiyatını düşük tutmak için farklı bir yol izleneceğini gösteriyor. Yani bu, telefonun 5G iletişim teknolojisini desteklemeyeceği anlamına geliyor. Bu, 5G altyapısının hala geliştirilme aşamasında olduğu ve yalnızca belirli ülkelerle sınırlı olduğu göz önüne alınırsa oldukça mantıklı.

Samsung Katlanabilir Telefon

SM-F720F model numarasını taşıyan söz konusu katlanabilir akıllı telefonun, Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden güç alması bekleniyor. Orijinal Galaxy Z Flip’e güç veren aynı işlemciden bahsediyoruz.

Bununla birlikte başka bir rapor, Samsung’un 2021‘de piyasaya çıkan tüm katlanabilir akıllı telefonlarının 5G bağlantı desteğine sahip olacağını iddia ediyor. Önümüzdeki haftalarda veya aylarda bu cihazlar hakkında daha fazla bilgi almayı umuyoruz.

Bu arada, Samsung’un Galaxy S21 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 14 Ocak’ta piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunun öncesinde şirket, ABD’deki telefonların ön siparişleri için şimdiden rezervasyon almaya başladı bile.

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Cepkolik
KaynakGalaxy Club

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