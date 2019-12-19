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Samsung’un Yeni S Pen Tabletleri Yolda!

Ayşen Sıla

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Samsung‘un model numarası SM-P610 / SM-P615 olan yeni bir tablet üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Sammobile’e göre, tabletin S Pen stylus ile gelmesi bekleniyor. Tablet gelişiminin ilk aşamalarında ve piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.

SM-P610 / P615 tablet, Galaxy Tab S6’nın kardeşi gibi görünmüyor, bu da amiral gemisi özelliklerine sahip olmadığını gösteriyor. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen S Pen (SM-P205) ile Galaxy Tab A 8.0’ın (2019) bir bütçe teklifiydi.
8 inç LCD ekran, Exynos 7904 yonga seti, 3 GB RAM ve 4.200mAh pil gibi özelliklere sahipti.

Yayın, SM-P615′in SM-P610 tabletin LTE’ye hazır versiyonu olacağını iddia ediyor. 64 GB ve 128 GB depolama modellerinde piyasaya çıkması bekleniyor.

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SM-P610 model numaralı tablet, Galaxy Note 10.1 adlı 2014 modelinin kardeşi gibi görünüyor. Çünkü cihazın model numarası SM-P600 / SM-P605 idi. Yani SM-P610 / P615’in eski Galaxy Note 10.1 için bir kardeş olma olasılığı vardır, bu nedenle yeni tablet SM-P610 / P615, yaklaşık 10 inç büyük bir ekrana sahip bir Note serisi tablet olabilir.

Galaxy A 8.0 (2019) tabletin 201.5 x 122.4 x 8.9mm boyutları vardır. Cihazın 8 inçlik ekranı 16:10 en boy oranı sunuyor. Exynos 7904 yonga seti ve 3 GB RAM destekli tablet, 32 GB dahili depolama alanına sahip. Tabletin ön tarafında 5 megapiksel bir kamera bulunuyor. Arka tarafı 8 megapiksel kamera ile donatılmış. Tabletin diğer özellikleri arasında 3,5 mm ses jakı, USB-C bağlantı noktası ve S Pen yuvası bulunuyor.

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Cihaz, One UI tabanlı Android 9 Pie OS‘de çalıştırdığı 4.200mAh bataryadan güç alıyor. Galaxy A 8.0 (2019) tableti bu yıl Temmuz ayında resmi hale getirildi. Bu nedenle, şirketin S Pen ile bir sonraki tableti ve bütçe fiyatlandırmasının 2020’nin ikinci çeyreğine kadar resmi hale gelme olasılığı var.

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