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Samsung’un Yeni Tanıtım Lansmanı First Look 2021, 6 Ocak’ta Gerçekleşecek!

Samsung yeni ekran teknolojisini 6 Ocak'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. First Look 2021 olarak adlandırılan etkinlikte bizleri neler karşlayacak; hep birlikte bir göz atalım...

Ayşen Sıla

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Samsung First Look 2021

Samsung, 6 Ocak’ta şirketin “ekranın geleceğine yönelik vizyonunu” sergileyen yeni ürünlerle birlikte bambaşka ekran teknolojilerini tanıtacağı “First Look 2021” adlı bir etkinlik planladı.

Şirketin yeni Smart TV serisini etkinlikte sergileme olasılığı bulunuyor. İlginç bir şekilde, etkinlik 11 Ocak’ta başlayıp 14 Ocak’ta sona erecek olan 2021 Tüketici Elektroniği Fuarı’ndan hemen önce planlanıyor.

Şirket bunu henüz onaylamasa da Samsung’un yeni MicroLED TV‘lerini, 4K ve 8K QLED TV‘lerinin yeni modellerini tanıtması bekleniyor. Bu sadece bir söylenti olsa da yeni tanıtım etkinliği Samsung severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Samsung First Look 2021

Şirket tarafından paylaşılan davet afişinde cihazların bir taslağı bulunuyor ve buna göre, etkinlikte muhtemelen yeni ekran teknolojisini içeren yeni tabletler ve dizüstü bilgisayarlar da tanıtılabilir.

Son zamanlarda, Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 4K çözünürlük, dört tarafında sıfır çerçeve, 5.1 kanallı hoparlörler içeren ve şirketin kendi Tizen işletim sisteminden güç alan 110 inç Micro-LED TV‘sini piyasaya sürdü.

Samsung First Look 2021 etkinliği, şirketin web sitesinde saat 11:00’den itibaren canlı olarak yayınlanacak. Şirketin tam olarak ne tanıtacağından emin olmak için resmi etkinlik başlayana kadar beklememiz gerekecek. Şimdiden sabırsızlandık doğrusu.

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KaynakDroid News

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