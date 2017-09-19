Samsung, yeni çıkardığı Galaxy Note 8‘de ve son Galaxy serisi amiral gemilerinde bulunan Smart Switch uygulamasını bize hatırlatmak istiyor.

Galaxy Note 8 perakende kutusunda bulunan tek bir USB-C / USB-A adaptörü kullanarak mevcut cihazınızı Note 8’e bağlayabilir ve Rehber, Mesajlar, Takvim girişleri, Notlar, Uygulamalar, Arama kaydı ve engelleme listesi, tarayıcı yer imlerini, alarmları aktarabilirsiniz. Hatta Wi-Fi ayarlarını ve daha fazlasını eski telefonunuzdan kolayca aktarabilirsiniz.

Akıllı Anahtar, aynı zamanda iOS 9 ve üzeri herhangi bir iPhone ile çalışır.

Akıllı Anahtar, tıpkı Apple’da olduğu gibi “IOS’a Taşı” uygulamasına benzer özellikler içerir.

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