Sanal gerçeklik teknoloji konusunda, genelde görüntüleme birimleri öne çıkıyor. Sanal gerçeklik için sunulan VR başlıkları, sanal gerçeklik teknolojisini destekleyen ekran kartları ve ekranlar derken bu alanda daha çok görüntüleme kısmında yeni teknolojilerin öne çıkıldığı görülüyor. Fakat işin bir de arka planı var. Sanal gerçeklik teknolojisinin diğer bir tarafı ise sanal gerçeklik görüntülerini çekmeyi sağlayan, sanal gerçeklik kameraları. 360 derece çekim kameraları olarak da bildiğimiz sanal gerçeklik kameralarına da tıpkı VR gözlükler gibi yeni ürünler ekleniyor. Bu kategoriye eklenen son ürünlerden birisi de Vuze+ serisi oldu. Hemen iddialı cihazlara daha yakından bakalım.

Vuze+ Tasarımı Nasıl?

Vuze+ VR kameralarının tasarım kısmı, kullanıcıları cezbedecek olan ilk kısım olarak gösterilebilir. Kameranın tasarımı ince bir küpü andırıyor. Ancak köşe kısımlarda daha dairesel çizgilerin kullanıldığını görüyoruz.

Tabii ki sıralı lens yerleşiminin olması nedeniyle dairesel köşelerde biraz daha sınırlandırılmış. Bu bölümlerde zaten biraz daha dışa çıkan bir yapı görüyoruz. Vuze+ VR tasarımını görsellerden daha rahat anlayabilirsiniz. Tasarım kadar konuşulacak olan bir başka kısma, yani teknik özelliklere geçelim.

Vuze+ VR İle Canlı Sanal Gerçeklik Videoları

Vuze+ serisinin en büyük artısı 4K çözünürlükte VR canlı yayınlarını yapmaya izin vermesi. Bunun dışında 4 boyutlu mercek kümesinin bulunduğu Vuze+ VR kameralarının, 8 adet lensi bulunuyor. f/2.4 diyafram açıklığında balık gözü lenslerin çekimi oldukça yüksek kalite seviyelerine getiriyor. Sensörler kısmında da Sony IMX408 sensörlerini kullanan kameralar, 3D görüntüler çekebildiği gibi 4K VR çekimlerini de gerçekleştirebiliyor.

Sosyal medya uygulamalarıyla doğrudan uyumlu olan serinin 3D canlı yayına bile izin veriyor olması, kameraların bu alanda ayrıca bir kullanım alanına sahip olacağını gösteriyor. Saniyede 60 kare yakalama ayrıcalığı da bulunan kameraların, bir diğer artı noktasının ise ses kaydı olduğunu belirtelim. AAC audio kaydı yapabilen cihazda ekstra olarak sinema modu gibi ses çekim modları da bulunuyor. Ayrıca kamera yazılımında da bu konuda desteklerin bir hayli fazla olduğunu söylemek gerekiyor. Kullanıcıların tam manuel kontrol ile tüm kamera ayarlamalarını yapmalarını sağlayan Vuze+ kamera, dayanıklılık kısmında da en iyi serilerden birisi.

Dış yüzeyin sağlamlığının dışında IP65 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da bir dayanıklılık sunuluyor. Tabii ki uzun süreli su temaslarına karşılık bir koruma sunulmuyor olsa da kamera teknolojisi konusunda yeterli bir sağlamlık değerine ulaşıldığı kesin. Bu özellikler ve yazılım desteğiyle beraber 360 derece kamera teknolojilerinde tercih edilecek modellerden biri olacağına kesin gözüyle bakılan kameraların, fiyatı da açıklandı.

Şu an satışa açılmış olan yeni VR kameralarının satışı için istenen fiyat ise 1119 dolar olarak açıklandı. Bu rakamın belli yazılım paketleri ve arttırılabilir hafıza seçeneklerine göre değişebileceğini de ekleyelim. Henüz modelin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil ancak ülkemizde satışa çıkacak olursa, VR kameralarının fiyatı epey bir üst seviye olacaktır. Konu hakkında marka tarafından bir açıklama ya da ülkemiz için fiyat bilgisi gelecek olursa, haberimizi güncelleyeceğiz.