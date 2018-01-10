CES 2018 fuarında birçok yeni teknoloji ürünü ortaya çıktı. Henüz fuarın ikinci günü olmasına karşın birbirinden ilgi çekici yeni teknolojilerle karşı karşıya kaldık. Gerek akıllı telefonlar gerekse de ekranlarda dikkat çeken yenilikler söz konusu. Özellikle televizyonlar için CES 2018 yeni bir dönem oldu ve 8K TV tanıtımları ardı ardına geldi. Tüm bunların dışında fuarda birde ilklere imza atan cihazlar var. Bunlardan birisi de Lenovo Mirage Solo VR serisi oldu. Lenovo’nun yeni sanal gerçeklik başlığının ilk olmasını sağlayan özelliği ise bağımsız Daydream VR temelli ilk cihaz olması.

Lenovo Mirage Solo VR İle Akıllı Telefona Gerek Yok

Akıllı telefona ihtiyaç duyulmadan kullanılan birçok VR seti var. HTC, Oculus gibi birçok markanın VR cihazında bağımsız kullanım söz konusu. Fakat Daydream VR temelli olup, akıllı telefonlardan bağımsız olarak kullanılabilen bir sanal gerçeklik kaskı yok.

Daha doğrusu yoktu. Lenovo Mirage Solo VR bu alanın yeni adayı olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın çalışmasında akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç duyulmuyor. Tabii ki bunun için dahili sistemlere sahip bir seriden söz ediyoruz.

Tasarım kısmında işe başlayalım. Kask tipi bir tasarımı olsa da Google’ın ana Daydream VR cihazına benzer bir tasarım benimseyen Lenovo Mirage Solo VR, sadece ön kısımda çok daha farklı bir yapı sunuyor. Ön bölümde iki farklı ekran bölümünün uzantısı olan alanları görüyoruz. Bunun dışında tamamen siyah bir ön panel söz konusu.

Lenovo Mirage Solo VR Özellikleri

Tasarımı ve alanında ilk olmasının yanı sıra, teknik özelliklerden söz edelim. Lenovo Mirage Solo VR bağımsız çalışması açısından tabii ki kendi sistemini barındırıyor. Cihazın içerisinde VR görüntüleri çok rahatlıkla işleyebilecek olan geçen senenin amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 835 serisi yer alıyor.

Görüntü işleme konusunda da yeterli olacak olan işlemcilere eşlik eden 4 GB RAM bellek miktarını da unutmamak gerekli. Bunun dışında da 64 GB depolama birimi sunuluyor. Tabii ki yine hızlı veri işlemenin öne çıkması adına depolama biriminin UFS tipinde olduğu da açıklamalar arasında yer alan bilgilerden birisi.

Lenovo Mirage Solo VR serisinin içerisinde yer alan teknik donanım bu şekilde, kullanıcıların sanal gerçeklik görüntülerini izlemeleri için sunulan ekrandan söz edecek olursak, tek geniş bir panel ve 2560 X 1440 çözünürlük değerlerini görüyoruz. 110 derece görüş açısına sahip olan ekran, yüksek çözünürlük desteğinin yanı sıra titremeleri engelleyecek olan yazılımlarıyla da beraber geliyor. Bu da demek oluyor ki çok daha stabil bir seriden söz etmek mümkün.

Lenovo Mirage Solo VR Fiyatı ve Ekstralar

Sanal gerçeklik gözlüklerinin bağımsız olması, kendi ekipmanlarını da beraberinde getirmesini sağlıyor. Lenovo Mirage Solo VR beraberinde kontrol kollarıyla beraber geliyor. Kontrol kolu sayesinde bir yandan genel kullanım ayarları yapılırken, bir diğer yandan ise oyunlar içerisinde gamepad kullanımı sunuluyor. Google’ın ana serisine benzer bir kullanım durumu söz konusu.

Tüm bu özellikleriyle beraber 7 saate kadar pil ömrüne de sahip olan Lenovo Mirage Solo VR, hızlı şarj özelliğini de kullanıyor. Modelin büyük artılarından birisi de bu. Bu özellikleriyle önümüzdeki ay satışa çıkacak olan sanal gerçeklik gözlüklerinin fiyatının ise 400 dolar olacağı belirtildi.