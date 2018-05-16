Sanal para birimlerine olan ilginin yeniden artmaya başladığı şu günlerde, yeni bir teknoloji daha karşımıza çıkmaya başladı. Öyle ki yavaş yavaş akıllı telefonların bu alana yönelmeye başladığını gördük. Ardı ardına blockchain destekli akıllı telefonların tanıtılmaya başladığını gördük. İlk etapta adını çok sık duymadığımız Çinli üreticilerin bu konuda yeni akıllı telefonlarını duyurduklarını gördük. Şimdi ise yavaş yavaş ünlü markalarında bu alanda adımları gelmeye başladı. İşte bu markalardan birisi de HTC oldu. Bir dönemin akıllı telefon devi kısa süre önce yaptığı duyuruyla beraber sanal para odaklı telefon olan HTC Exodus modelini duyurdu. Telefonun tanıtımı yapılmasa da resmi olarak hazırlıklarının başladığı açıklandı.

HTC Exodus Nasıl Bir Telefon Olacak?

Yeni akıllı telefonun asıl amacı sanal para birimi olacak. İlk etapta HTC Exodus modelinin bitcoin ve ethereum gibi ana para birimlerine destek vermesi olası. İlerleyen dönemlerde ise telefonun desteğinin arttırılacağı bilgisi var. Bunun dışında telefonların nod olarak kullanıldığını ve sanal para ticareti için kullanılabilecek cihazlar olduğunu göreceğiz. Zaten bu yönüyle yeni serinin öne çıkması ve sanal para sektöründe de dikkat çeken modellerden biri olması bekleniyor.

Ayrıca akıllı telefon ile sanal para alma gibi bir ayrıcalığınızın olacağını da ekleyelim. Güvenlik sorunlarının yaşanmaması içinde özel bir çalışma yapıldığı ve telefonun şu an açıklanmayan bir güvenlik ağına sahip olacağı verilen bilgiler arasında. Biyometrik güvenliğe önem vereceği ve bu yönüyle rakiplerinin önüne geçeceği belirtilen HTC Exodus akıllı telefonlarının sistem özellikleri hakkında ise en ufak bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Sadece telefonların sanal para odaklı modeller olacağını biliyoruz. Bunun dışında yeni model hakkında tanıtımın ne zaman yapılacağı ve fiyatın ne kadar olacağı gibi bilgileri elde etmiş değiliz. Bu bilgileri de zaman içerisinde öğrenmemiz mümkün olacak. Fakat beklentiler çok düşük ücretli bir telefonun gelmeyeceği yönünde. 1000 doların üzerinde bir model görebiliriz.