Bu hafta CES‘den çıkacak ilginç ürünlerden biri, SanDisk‘in prototip USB Tip-C flash diski ve büyük bir 1 TB depolama kapasitesine sahip.

Yüksek kapasiteli flash disk yeni bir şey değil – aslında, Kingston‘ın zaten 2 TB flash diski var – SanDisk’in sunduğu Kingston’un diskinden çok daha küçük. Neredeyse koşuşturan insanlarda göreceğiniz küçük 64-128 GB’lık flash diskine benziyor ancak şirket, bu küçük kasaya bir sabit disk sürücüsünün kapasitesini sığdırabiliyor.

Henüz ismi belli olmayan disk bağlantı olarak USB Tip C bağlantı noktasını kullanmakta. Bu özellik, akıllı telefonunuzun sınırlı depolama kapasitesini genişletmek için de mükemmel bir ürün. Eski PC sahiplerine ürün çok çekici gelmeyebilir ama son birkaç yıldaki çoğu PC, USB Tip C bağlantı noktasına sahip.

SanDisk, bu hafta CES’de flash sürücünün bir çalışma prototipini gösterdi, ancak başka ayrıntı gösterilmedi. Sürücünün kullanılabilirliği ve fiyatı daha sonraki bir tarihte açıklanacak, ancak etkileyici özellikler göz önüne alındığında oldukça pahalı olması bekleniyor.