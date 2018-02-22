Akıllı telefon alırken genellikle işlemcisine, tasarımına, ekran kalitesine veya markasına bakıyoruz fakat ihmal ettiğimiz çok önemli bir özellikleri daha mevcut. Bahsettiğimiz özellik ise SAR değeri!

Herkesin göz ardı ettiği çok önemli bir özellik olan SAR değeri yani özgül soğurma oranı özelliği, kimi telefonda yüksek, kimisinde ise daha düşüktür. Aslında bizler telefonlarla bu kadar çok vakit geçirirken bu değerleri göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunu daha iyi anlayabilmek için SAR değeri nedir, sorusunu cevaplayalım.

SAR, özgül soğurma oranı veya emilim oranı olarak biliniyor. Bu SAR değeri radyo frekans elektromanyetik alana maruz kalındığında beden tarafından soğurulan enerji oranının ölçüsüdür. Akıllı telefonlarda bu değerin yüksek olması durumunda sağlık problemleri meydana gelebilir. Yani akıllı telefon satın alırken SAR değerlerini kontrol etmeniz oldukça önemli. Akıllı telefonların belirli bir değerin üzerinde olması yasal olarak yasaktır. Bu değer Avrupa ve ABD’de farklılık gösterebilir.

Örneğin, ABD’de SAR değeri 1.6, Avrupa’da ise 2.0’ın üzerinde olan akıllı telefonlar sağlığa zararlı olarak kabul edilir. Bu konuda iki farklı değer bulunuyor. Bunlar gövde ve baş olarak ayrılır. Baş değeri telefon ile konuşulduğundaki emilim oranı gösterirken, gövde değeri telefonun yanında bulundurduğunuz zamanki emilim oranını belirtir.

Akıllı cihazlarda belirtilen oran, dokunun kütlesi başına emilen enerji olarak tanımlanır ve kilogram başına watt birimini kullanır. SAR genel olarak vücudun tamamında veya küçük bir kısmında gösterilir. Elde edilen değer, daha sonra belirten kütle veya hacim üzerinde incelenen bölgede tespit edilen maksimum seviyeyi gösterir. Mobil telefonlardan emilen gücü ölçebilmek için MRI taramasında kullanılır. Bahsi geçen değer, radyo frekansı enerjisine maruz kalan bedenin geometrisine ve radyo frekansı kaynağının tam konumu ve geometrisine bağlı olur. Bu yüzden testler, her akıllı telefon için ayrı ayrı gerçekleştirir.

Bazı hükümetler akıllı telefonlardan yayılan radyo frekansı enerjisi için maksimum SAR değerlerini tanımladılar. Telefonlarla bu denli iç içe olan kullanıcılar kendilerini telefonlardan ayırmaktan güçlük çekebilir ancak telefon satın alırken SAR değeri düşük cihazları seçmek pek zor olmayacaktır.