Şarj Süresi ile Dikkat Çeken Sharp S7 Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar için standartları takip eden seriler bir yana, bu alanda sürekli sürpriz ürünlerle de karşı karşıya kalıyoruz. Bu alanda sürprizleri ünlü olan markalardan birisi de Sharp. Farklı ekran tasarımları ile kendisini gösteren marka şimdi ise Sharp S7 modeli için hazırlıklara başladı.

Sharp S7 modelinin diğer akıllı telefonlardan önemli farkları olacak. Öyle ki bu modelin pil dayanma süresinin dikkat çekecek bir şekilde yükseltileceği iddia edildi. Firmanın iddiasına göre 1 hafta gibi bir pil dayanma süresi sunulacak. Dilerseniz ortaya çıkan özelliklere daha yakından bakalım.

Sharp S7 Özellikleri Neler Olacak?

Telefonların içerisinde yer alacak olan işlemcilerin Snapdragon 630 olacağı ortaya çıktı. Orta segment için başarılı olarak gösterebileceğimiz işlemcilere 3 GB RAM miktarı eşlik edecek. Bunun yanında 32 GB depolama alanının sunulduğunu da görmek mümkün olacak.

Muhtemelen bu model tek bir RAM seçeneğiyle gelecek. Hem işlemci kısmında hem de RAM kısmında orta segment için aranan değerlere yer verildiğini söylemek yanlış olmaz.

Ekran Beklenenden Daha İyi

Orta segment bir akıllı telefon olmasına karşın Sharp S7, ekran özelliklerinde bir hayli dikkat çekecek gibi duruyor. Öyle ki söz konusu akıllı telefonların 5.5 inçlik IGZO ekranlarla geldiğini göreceğiz.

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Bu şekilde enerji tasarrufunu üst seviyeye taşıyacak olan yeni akıllı telefonların, %50 oranında enerji tasarrufu sunması bekleniyor. Bunun dışında telefonun çözünürlük değerinin de 2160 X 1080 piksel olması bekleniyor. Yine çözünürlük değerinde de başarılı bir seri söz konusu olacak.

Kamera Özellikleri

Telefonun kamerası kısmında, tek arka kamera öne çıkacak. 12 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklık değerine sahip olan tek arka kameraya ek olarak f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip olan ön kamerayı göreceğiz. 8 MP değerinde ön kamerada özel selfie modlarını destekleyecek.

Tüm bu özellikleri ve 4000 mAh değerinde bataryalarıyla beraber 1 hafta şarj dayanma süresi sunacağı iddia edilen Sharp S7 serisinin ne zaman çıkış yapacağı konusunda ise herhangi bir açıklama gelmedi. Bunun için de yakın zamanda bilgilerin paylaşılması bekleniyor.