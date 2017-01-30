Satechi USB Type-C Güç Ölçerini Tanıttı

USB Type-C henüz tam bir standart değil, ancak bir takım OEM üreticileri bu yönde ilerlemekte.

Birkaç yıl önce firmaların hızla değişen teknolojiye uyum sağlamaları yavaştı. Satechi yeni USB-C Güç Ölçerini (USB-C Power Meter) piyasaya sürerek Type-C bağlantı teknolojisinde geri kalmadığını göstermek istiyor. Kablo sorunlarımızdan bazıları kolaylıkla çözülebilir, ancak bu çözümler çoğu zaman şarj gerilimleri konusunda belirsizliklere neden olmakta.

Özellikle USB 3.1 ve Thunderbolt 3‘ün sunduğu hız ve rahatlığa rağmen, bu bağlantı noktalarının güvenli güç dağıtımı yapması konusunda endişe duyan insanlar bulunmakta. Endişe edilen konu geniş gerilim, mAh ve amper aralığı.

Farklı aygıtlar tarafından kullanılabilen ve ihtiyaç duyulan birçok bağlantı türü var. Hızlı şarj desteği ise bu konunun farklı bir düzeyi. Bu nedenle bir mobil kullanıcıların güvenilir aletler kullanması önemli.

Satechi’nin USB Type-C Güç Ölçeri, mevcut elektrik veya güç ünitelerinden gerçek zamanlı aktarılan gücü okuyabiliyor. Cihazı USB Type-C portuna bağlayıp şarj kablosunu güç ölçere bağladığınız zaman aktarılan amperi, gerilimi cihaz üzerinden okuyabiliyorsunuz. Sadece 29,99 dolara, şarj işlemini takip edebileceğiniz ekonomik ve güvenli bir yol elde etmiş oluyorsunuz. Bir şarj cihazının, kablosunun veya cihazın ne kadar verimli ve güvenli olduğunu bilmek istiyorsanız bu cihaz tam size göre.