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Satış Rakamları Açıklandı – Apple Akıllı Saat Dünyasında Lider

2019 yılının en çok saat akıllı saatler arasında Apple Watch'lar liderliği sürdürüyor...

Muhammed Arslan

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Apple, akıllı saat dünyasında büyük bir farkla liderliğini sürdürüyor. Strategy Analytics‘in son raporuna göre Apple Watch, geçtiğimiz yıla göre saat pazarında %45’ten %48’e yükselen bir kar marjına sahip. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde satılan toplam 14 milyon akıllı saatin 6.8 milyonu Apple Watch‘a ait.

Yayınlanan rapor, küresel akıllı saat gönderilerinin yıllık bazda %42 büyüdüğünü ekliyor. Strategy Analytics raporu, Apple’ın %48 küresel akıllı saat pazar payıyla ilk sırayı koruduğunu söylüyor. Kısaca bir açıklama yapacak olursak, küresel anlamda satılan hemen her iki saatten birisi Apple Watch’tır diyebiliriz.

Satış Rakamları Açıklandı - Apple Akıllı Saat Dünyasında Lider

Akıllı saat gönderileri, 2018 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla 2019 yılında oldukça yüksek büyümeye tanıklık etti. İkinci sırada, küresel akıllı saat pazar payında %11’den %13’e çıkan Samsung var. Samsung’un 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 1,9 milyon adet akıllı saat sattığı ortaya çıktı. Ancak 4. çeyrekteki pazar payını artırması bekleniyor.

Listeye üçüncü sırada FitBit eşlik ediyor. Fitbit bir süredir Apple ve Samsung’a karşı mücadele ediyor. Buna ek olarak bu dönem Xiaomi ve Huawei gibi Çinli oyuncuların rekabete katılacak.

KaynakStrategy Analytics
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