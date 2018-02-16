Sea of Thieves PC Sürümü Hakkında Yeni Bilgiler

Sea of Thieves geliştirici ekibinin PC baş tasarımcısı olan Ted Timmins, Pc GamesN ekibiyle röportaj yaptı. Yapımın PC sürümü hakkında yeni bilgiler veren Timmins oyuncuların ne istedikleri hakkında araştırma yaptıkarını ve buna uygun bir sürüm geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

”Oyunun PC sürümünün beğenilmesini istiyoruz. Sadece PC’ye port işlemi gerçekleştirerek bunu başarmak mümkün değil. PC oyuncularının istediği şekilde bir sürüm yayınlamak ilk amacımız. PC oyuncuları düşük donanıma sahip olsalar bile oyunumuzu rahatça oynayabilmeliler. Oyun yalnızca 1080p’de çalışmayacak ve 540p’ye kadar seçenekler sunulacak. Yeni donanımları karşılayamayanlar olabilir, onlar dahi oyunu rahatça oynayabilmeli.”

Kimi firmaların oyuncuların istedikleri çözünürlük desteklerini vermemesinin de üstünde duran Timmins “Neden insanlar 21:9 desteği sunmadan oyunu piyasaya sunuyor. Cevapları her zaman saçmalık. Biz düşündük ve ‘Bu durumu değiştireceğiz!”dedik.” Şeklinde konuştu.

Sea of Thieves, 20 Mart tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için piyayasa sunulacak ve oyunun PC versiyonu Steam platformunda olmayacak.