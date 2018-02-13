Sea of Thieves Sistem Gereksinimleri

Microsoft’un bu yıl büyük umutlar bağladığı oyunlarından biri olacak Sea of Thieves için sistem gereksinimleri duyuruldu.

Oyunu bilgisayarda oynayabilmek için Windows 10 işletim sistemine ve minimum 60 GB boş hard disk alanına ihtiyacınız olacak. Yapımcı firma Rare tarafından detaylı bir şekilde açıklanan sistem gereksinimlerini görselden kontrol edebilirsiniz.

Oyunu 1080p 60 fps’de orta ayarlarda oynayabilmek için aşağıdaki donanımlara sahip olmanız gerekiyor.

İşlemci: AMD FX-8150 veya Intel i5 4690 @3.5ghz

RAM: 8 GB

VRAM: 4 GB

Ekran kartı: AMD Radeon R9 380x veya Nvidia GeForce GTX 770

Modern Ekran kartı: AMD RX 470 veya Nvidia GeForve GTX 1060

Boş alan: 60 GB

Oyun hakkında farklı bir haber de mikro ödemeler ve lootboxlar tarafından yapıldı. Yapımcı Rare’in tasarım yönetmeni olan Mike Chapman, oyunad kumar olarak nitelik kazanabilecek içeriklerin bulunmayacağının garantisini verdi.

Oyunun baş yapımcısı olan Joe Neate ise oyunun piyasaya çıkışının ardından iki ay sonra gelecek olan güncellemeler ile birlikte yeni eşya ve ödüllerin oyuna ekleneceğini belirtti.