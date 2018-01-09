Selçuk İnan ve Samsung Galaxy S8 İsim Davası Sonuçlandı!

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan geçen aylarda şahsına tescillenmiş olan S8 markasının Samsung tarafından ihlal edildiği için Güney Koreli şirkete dava açmıştı. Teknoloji devi Samsung‘a karşı açtığı dava bir patent davasıydı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi bugün bu patent davasına son noktayı koydu.

110.000 Türk Lirası tazminat isteyen Selçuk İnan’ın bu talebini mahkeme reddetti.

Selçuk İnan 4 sene önce adının baş harfi ve Galatasaray’da giydiği forma numarasından oluşan S8 markasını Türkiye Patent Ensititüsü‘ne (TPE) tescil ettirmişti.

Selçuk İnan – Samsung Davası Nasıl Başladı?

Samsung geçtiğimiz yıl S8 modelini piyasaya çıkardı. Türkiye’deki isim hakkına sahip olduğunu iddia eden futbolcu Selçuk İnan ise teknoloji devine bir patent davası açtı.

Selçuk İnan Samsung tarafından herhangi bir cevap alamayınca avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. 22 Kasım 2017 tarihinde tedbir amaçlı bir dava açıldı. Diğer yandan Samsung’un S8 markasını taşıyan bütün ürünlerin piyasadan çektirilmesi talebini ileten futbolcu; katalog, internet sitesi ve sosyal medyadaki ticari etkinliklerde S8 teriminin kullanılmasının derhal durdurulmasını istedi.

Galatasaraylı ünlü futbolcu Selçuk İnan teknoloji devi Samsung‘dan 10.000 lira maddi ve 100.000 lira da manevi tazminat talep etti.