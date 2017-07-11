Sequent Pile İhtiyaç Duymayan Bir Akıllı Saat

Tam özellikli bir akıllı saate sahipseniz veya sahip olduysanız, sürekli sorunlarından birinin, akıllı telefonlar ve tabletlerdeki gibi pili olduğunu biliyorsunuzdur. Şarj etmeden bir kaç günü zor geçirirsiniz. Ancak Kickstarter’da kendine yer bulan yeni bir giyilebilir cihaz, kendi kendini şarj eden bir kinetik sisteme sahip ilk cihaz olabilir. Bilekte bir Sequent akıllı saat ister misiniz?

Temelde, bu giyilebilir cihaz siz dolaşırken kendisini şarj ediyor. Ve evet, aktivite izleyici, kalp atış hızı sensörü, GPS, Bluetooth ve bildirim sistemi gibi olağan akıllı saat özelliklerine sahip. Bu yüzden sadece basit aktivite izleyici ve elbette ki pil tüketecektir. Aradaki fark, ne kadar çok dolaşırsanız o kadar çok kendini şarj eder. Madeni para büyüklüğünde pillere veya duvar prizlerine yada taşınabilir şarj cihazlarına ihtiyacınız yok.

Dolayısıyla koşu ya da egzersiz yapıyorsanız, o halde, tabii ki sağlıklı kalman gerçeğinden başka, cihazınızı sürekli şarj ediyorsunuz demektir. Bildirimler özelliklerinden biri olsa da, bunlara filtre uygulayabilir ve cihazınızın ekranında nelerin görmek istediğinizi özelleştirebilirsiniz. Biyolojik geri bildirim izleme özelliğine sahip ve 50 metreye kadar suya dayanıklı.

Bu akıllı saat fikrine, tabii ki birçok insan ilgi duyacaktır. Ve şimdiye kadar 280.000$ civarında toplanmış durumda. Bir tanesine sahip olmak için sadece 189$ ödemeniz gerekiyor. Perakende satışa hazır olduğunda 438$ dan satılacak, bu yüzden büyük indirimden yararlanın. Kampanya sona ermeden önce 30 gününüz var.