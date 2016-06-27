Serious Sam 2 Hile ve Şifreleri makalemizde sizlere bu oyunda nasıl hile yapılacağını ve hile sayesinde sizlere nasıl avantaj elde edeceğinizi göstereceğiz. Unity ve FPS Creator progralarınında yapımında kullanıldığı serious sam 2 oyununuda hileleri mevcut. ancak yapımcı firma zaten tekli olarak oynayan oyuncuların hile kullanmasını istiyor çünkü oyunda o kadar çok öldüreceğimiz yaratık varki tek başımıza oynasak bu oyunu bitirmemizin imkanı olduğunu düşünmüyoruz çünkü buna gücünüzde canınızda yetmez. Ancak internet cafe’lerde oyuncuların yaptığı gibi ağ bağlantıları aracılığı ile aynı oyuna 3-4 kişi bağlanarak oyunu oynarsanız o zaman bitirme ihtimaliniz doğar ancak evde tek başınıza oynuyorsanız oyunda kesinlik hile yapmanızı öneririz.

Serious Sam 2 Oyun Hileleri Nasıl Yapılır?

Hile Modu için Oyunu başlatın, konsolu [~] tuşuna basarak açın ve büyük küçük harfe dikkat ederek alt kısımda yer alan satırı yazıp enter tuşuna basın.

sam_iEnableCheats=1

Hile modunu aktif etmiş oldunuz. Konsolu yine [~] tuşuna basıp kapatın ve [Esc] tuşuna basıp ana menüyü getirin. Şimdi [F1] tuşuna basarak hile konsolunu getiriyor olmalısınız.Hile konsolunu istediginiz zaman F1 tuşuna basarak görüntüleyebilir, kullanabilirsiniz.

Gelişmiş Hile Modu

Konsolda alt kısımda yer alan satırı yazıp enter tuşuna tıklarsanız:

sam_iEnableCheats=2

Oyun esnasında alt kısımda yer alan tuşlara basarak hileleri aktif edebilirsiniz:

[Y] – hayalet modu(duvarlardan geçme)

[G] – Tanrı modu

[U] – otomatik sarjör

[J] – hızlı koşma

[I] – görünmezlik

[L] – uçma

[K] – Ekrandaki bütün düşmanları öldürme

[Insert] – Extra can

Hile modunu deaktif etmek için, konsola:

sam_iEnableCheats=0

yazmanız yeterli.

Yukarda madde madde sunduğumuz bilgileri oyunda kullanırsanız çok rahat bir şekilde oyunu bitirebilirsiniz özellikle örümcekli bölümlerde birkaç örümceği öldürdükten sonra bir anda ortaya 5-6 tane daha çıkıyor böyle bir durumda oyunu tek başımıza geçmenin imkanı yok ancak sizler etavsiyemiz oyunda her alanda hile kullanmamanız sadece yapımcıların bile onayladığı kısımların olduğunu söylüyoruz işte o kısımlarada hile kullanır diğer bölümlerde kendi imkanınızla oyunu bitirmeye çalışırsanız oyundan büyük keyif alacağınızın garantisini veriyoruz. İyi Oyunlar…

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