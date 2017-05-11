Serious Sam 4 Sistem Gereksinimleri

Serious Sam 4 oyunu için ideal ve minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunu iyi seviyelerde oynayabilmek için en az bir Core i7 işlemci gerekiyor. Fakat minimim ayarlarda oynayabilmek için Core i3 işlemcili bir bilgisayara sahip olmak yetecektir.

Minimum ayarlarda Ram kapasiteniz 2 GB iken oyunu maximum ayarlarda oynamak için 8 GB Ram’e ihtiyacınız olacak. Serious Sam 4 oyun konusu ve detaylı sistem gereksinimlerini aşağıda sunuyoruz. Yorumlarınızı bekleriz.

Serius Sam‘in söylentileri yıllarca dolaştı, ancak 1 Haziran’da Croteam, “Things are getting serious” mesajı ile E3 2016 etkinliğini gönderdi ve Ciddi Bir Sam 4 spekülasyonunu ortaya çıkardı.

Serious Sam 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-560 3.3GHz ya da AMD Phenom II X4 805

Ekran Kartı: GeForce GT 730 v2 ya da AMD Radeon R7 240 v2 2GB

Ram: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows Xp, 32 bit

Dirext X: 9

Gereken boş disk alanı: 15 GB

Serious Sam 4 İdeal Sistem Gereksinimleri

Serious Sam 4 Videosu (Trailer)