Sevgililer Günü Özel İçeriği Olan Oyunlar

Sevgililer günü sadece çiftler arasında kutlanmakla kalmıyor, kimi oyunlar da bu günü çeşitli etkinlikler ve modlarla yad ediyorlar. Biz de oyun dünyasına bir göz attık ve Sevgililer Günü etkinliği düzenlemiş oyunları sizler için listeledik. Listemizde yer alan oyunların bazılarını kız arkadaşlarınızla oynamanız bile mümkün.

Sevgililer günü geride kaldı, bu listenin ne anlamı olacak diye düşünmeyin. Oyunlara gelen eklentiler ve yeni modlar genellikle bir hafta boyunca kalmaya devam ediyor.

Destiny 2

Bungie tarafından geliştirilen ve son derece başarılı bilim-kurgu shooter türündeki Destiny 2 oyuncularının sevgililer gününü kutlamayı ihmal etmiyor. Bu hafta oyuna giriş yaptığınızda Crimson Days adındaki bir etkinliğin başladığını görebilirsiniz. Bir hafta boyunca devam edecek ve takım çalışmanızı ödüllendirecek olan etkinlikte 2v2 Crucible’da takım arkadaşınız veya sevgilinizle beraber aranızda ne kadar kuvvetli bir bağ olduğunu kanıtlayabilirsiniz.

Crimson Days etkinliği sırasında hangi etkinliğe dahil olursanız olun seviye atladığınızda Crimson Engram ve Illuminated Engram sizlerin olacak. Yine etkinlik süresince bazı hedeflere ulaşan oyuncular beş farklı ödül alacaklar. Bu başarılar arasında Crimson Days Crucible listesinde yer alan maçları tamamlamak, beş maç sonrasında Lord Shaxx’ı ziyaret etmek, Nightfall Strike’ı tamamlamak gibi hedefler yer alıyor.

Rainbox Six Siege

Oyunun bu haftaki mücadelesi Sevgililer Günü temasına sahip. Etkinlik boyunca elde edebileceğiniz iki farklı charm bulunuyor. Love Target ve Lovestruck adlı charmları toplamak ise son derece kolay. Love Target charmı için Echo ile 10 tur oynamanız, Lovestruck charmı içinse Ying ile 10 tur oynamanız yeterli oluyor. Bunların dışında herhangi bir gereksinim bulunmuyor, katıldığınız maçları kazanmanız veya belli bir sayıda adam öldürmeniz gerekmiyor. Sizden tek istenen 20 tur boyunca oyunu oynamak. Sevgilinizle beraber gereken karakterleri seçerek kısa süre içerisinde bu hedeflere ulaşabilirsiniz.

Pokemon GO

Hala Pokemon GO oynamaya devam edenler var mı, bilmiyoruz ancak oyunun Sevgililer Günü etkinliğini kaçırmamak için biraz hızlı olmanız gerekiyor. Gün boyunca en sevimli Pokemonlardan biriyle ilgili özel bir şey var. Aklınıza türlü türlü Pokemon gelebilir fakat kalp şeklindeki Luvdisc adlı Pokemon’dan bahsediyoruz. Etkinlik boyunca yakaladığınız Luvdisc’ler size üç kat Stardust kazandıracak. Stardust’ların Pokemon geliştirmek için çok önemli olduğunu hatırlarsınız, bu etkinlik size fazladan Stardust biriktirme imkanı veriyor.

GTA Online

GTA Online’ın düzenlediği Sevgililer Günü etkinliği 19 Şubat tarihine dek aktif olacak. Bu etkinliğe özel olarak Legendary Motorsport’un araçları arasına Vapid Hustler adlı araç dahil edildi. İlk önce GTA: San Andreas’ta karşımıza çıkan The Hustler GTA oyunculara güzel bir nostalji yaşatmasına ek olarak oldukça güçlü bir otomobil.

Sevgililer Günü etkinliği süresince Slasher, Till Death Do Us Part, Lost vs Damned, Deadline ve Resurrection oyun modlarında da iki kat RP etkinliği mevcut. Yine etkinlik boyunca çeşitli araç, giysi, aksesuar ve Dynasty8 mülklerinde de %25 ile %35 arasında indirim uygulanıyor.

Gears of War 4

GTA Online gibi 19 Şubat’a kadar sürecek etkinlik boyunca Cupid’s Torque Bow Tag adındaki özel multiplayer oyun listesine dahil olabilirsiniz. Bu modda belli başarımlar kazandığınızda Torque Bow ve Enforcer için ‘Alevli’ kaplamalar elde edeceksiniz. Flaming Enforcer kaplaması için 100 kişi alt etmeniz, Flaming Torque Bow kaplaması içinse beş maçtan galibiyetle ayrılmanız yeterli olacak.

Bu modda toplamda kaç kişiyi öldürdüğünüzün sayımını kendiniz yapmanız gerekiyor çünkü oyun size konu hakkında bilgi vermiyor. Buna ek olarak başarımların 19 Şubat’tan önce tamamlanması gerekiyor, bahsi geçen ödüller ise Mart ayının ortasında kullanıcılara gönderilecek.