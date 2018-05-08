Akıllı telefon modelleri arasında tasarımlarıyla dikkat çeken Sharp, çerçevesiz akıllı telefon modellerini genişletmeye başladı. Çerçevesiz akıllı telefon modellerini güncellemeye tüm hızıyla devam eden markanın, yeni modellerinden birisi de Sharp AQUOS R2 akıllı telefonları oldu.

Gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle dikkat çeken yeni akıllı telefonun yine fiyatıyla da ilgiyi üzerinde toplaması bekleniyor. Hemen özellikleriyle dikkat çeken Sharp AQUOS R2 akıllı telefonlarının özelliklerinden ve tasarımından daha detaylı olarak söz edelim.

Sharp AQUOS R2 Özellikleri ve Tasarımı

Yeni akıllı telefon modelinde ilk dikkat çeken kısım tasarım olarak karşımıza çıktı. Çerçeve kısmında geniş ekran yapısını benimsediği görülen modelin, çentikli ekran tasarımı kullanan akıllı telefonlardan biri olduğunu söylemek gerekiyor.

Alt kısımda bir home tuşu bulunan ve çentik alanıyla dikkat çeken telefonun, bunun dışında bir çerçevesiz bir ekran kullandığını görüyoruz. Çerçeve alanının sonsuz ekran teknolojisinde olduğu kadar geniş olduğunu söylemek mümkün değil ancak yine de çentik alanıyla beraber geniş bir ekran bölümü sunuluyor.

Arka kısma geçtiğimiz zaman ise üst üste sıralı çift arka kameranın kullanıldığını görüyoruz. Genel olarak etkileyici bir tasarımın kullanıldığını söylemek yanlış olmaz. Genel olarak tasarım bu şekilde. Bunun dışında Sharp AQUOS R2 akıllı telefonlarının teknik kısımda da bir hayli iddialı olduğunu görüyoruz.

6 inç büyüklüğünde bir ekran kullanmasıyla beraber farkını gösteren modelin, 1440 X 3040 çözünürlük değeri ve 19:9 ekran oranı da ekran teknolojisi kısmında dikkat çeken detaylar arasında. Bunlar dışında panel kısmında da önemli bir değişim söz konusu. Öyle ki Sharp AQUOS R2 IGZO IPS panel kullanıyor. Yeni ekran teknolojisinin dışında akıllı telefonun Snapdragon 845 işlemcilerini kullandığını da ekleyelim. 4 GB RAM bellek ve 64 GB depolama alanının da bulunduğu akıllı telefonların 3130 mAh değerinde de bataryası bulunuyor.

Yeni modelin kameraları da oldukça iddialı. Bu modelde marka çift arka kameraya yer veriyor ve arka kamera 22.6 MP + 16.3 MP şeklinde sıralanıyor. 4K çekim yapabilen kameranın yapay zeka teknolojisiyle de desteklendiğini de ekleyelim. Ayrıca kameralardan biri dramatik kamera olarak özel kamera sınıfında. Yeni modelin bu özelliklerle beraber net fiyatının ne olacağı ise açıklanmadı. Ancak belirttiğimiz gibi fiyat aralığının da rakiplere göre daha ideal olması bekleniyor.