Sharp Aquos R3 Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Sharp, kısa süre önce akıllı telefon sınıflarına yeni bir amiral gemisi modeli ekleyeceğini açıklamıştı. Markanın yeni amiral gemisi modeli için beklenen açıklamada sonunda yapıldı. Sharp Aquos R3 modeli tanıtıldı.

Yeni akıllı telefonlar, ilk defa denenen tasarımla dikkat çekti. Özellikle telefonların çentik yapısı bir hayli dikkat çekici. Hemen Sharp Aquos R3 akıllı telefonları için detaylardan söz edelim. Tasarım özellikleri ve teknik kısımlar hakkında bilgiler paylaşalım.

Sharp Aquos R3 Tasarımı Dikkat Çekici

Yeni akıllı telefonların ilk dikkat çeken kısmı tasarımı. Sharp Aquos R3 modelinde çift çentikli ekran yapısı var. Üst kısımda çentik alanı kullanılan akıllı telefon, bu alanda standart bir öne kameraya yer veriyor. Diğer akıllı telefonlarda gördüğümüz gibi su damlası çentik alanını görüyoruz. Bunun dışında alt kısımda da bir çentik alanı var.

Home tuşunun yerinde yer alacak bir ikinci çentik alanıyla dikkat çeken akıllı telefon, bu alanda da parmak izi sensörlerine yer veriyor. Kolayca parmak izi okunmasını sağlayacak ikinci çentik alanı, Home tuşu olarak da görev yapacak bir bölüm olarak duyuruldu.

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Arka kapak tasarımına geçtiğimizde de yine çift kamera yerleşiminin karşımıza çıktığını görmekteyiz. Çift kamera kısmında dizilim değişmiyor. Üst üste sıralanmış olan bir çift kamera düzeni görüyoruz. Bunun dışında arka kapağın camla kaplı olduğunu da ekleyelim.

Sharp Aquos R3 Ekran Özellikleri Neler?

Panel kısmında IGZO panel teknolojisi tercihini yapan Sharp Aquos R3 akıllı telefonlarında, başarılı bir ekran var. Çift taraflı çentikli ekranla dikkat çeken telefonun, 120 Hz gibi bir yenileme hızı bulunuyor. Bu değer çok daha dinamik görüntülerde net bir görüntü akışı sunulmasını sağlıyor.

Bunun dışında 3120 X 1440 piksel çözünürlük değerine de yer verildiğini ekleyelim. HDR 10 desteğiyle dikkat çeken akıllı telefonun renk doygunluğu konusunda da çok başarılı bir model olduğunu belirtelim.

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Sharp Aquos R3 Tüm Teknik Detaylar

Ekranlardan ve tasarım detaylarından söz ettik. Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında ne kadar başarılı bulunduğu dikkat çekiyor olsa da telefonların teknik kısmı da bir o kadar dikkat çekici. Teknik özellikler kısmında amiral gemisi akıllı telefonlarında yer alan sistemleri görüyoruz.

Telefonun içerisinde Snapdragon 855 işlemcileri yer alıyor. Amiral gemisi işlemci modeliyle beraber gelen RAM bellek miktarının da 6 GB olduğunu belirtelim. Depolama alanı ise 6 GB RAM bellek miktarıyla beraber standart olarak sunulan 128 GB alan olarak belirlenmiş.

Bu detayların dışında telefonların arka kamerasının 20 MP f/2.4 diyafram açıklığında bir kamera ve 12.2 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığında diğer bir kamera olarak karşımıza çıktığını görüyoruz.

Her iki kamerada genel çekim kalitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca ön kısımda da su damlası çentik alanının içerisinde yer alan 16.3 MP değerinde bir kamera bulunuyor.

3200 mAh değerinde bataryası, 11W değerinde hızlı kablosuz şarj desteği bulunan akıllı telefonun ne zaman ve ne kadar fiyatla satışa çıkacağı ise açıklanmadı.