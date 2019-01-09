Yeni yeni adı duyulmaya başlayan akıllı telefonlardan biri olmayı başaran Sharp, sürekli yeni akıllı telefonlarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. CES 2019 fuarını da boş geçmeyen markanın yeni akıllı telefonu ise Sharp Aquos Zero modeli oldu.

Hem kasa inceliği hem de ağırlığı ile dikkat çeke akıllı telefon, teknik özellikler kısmında da sunduğu ayrıcalıklarla kendisini göstermeyi başardı. Daha iyi bir sistem ve daha güçlü teknik özelliklerle karşımıza çıkan Sharp Aquos Zero için nasıl özelliklerin öne çıktığına daha detaylı bakalım.

Sharp Aquos Zero Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefon modellerinde çentikli ekran tasarımının devam ettiğini söylemek gerekiyor. Dar olsa da çentik kullanan telefonun, ekran kısmında tamamen kavisli bir yapıya yer verildiğini de eklemek gerekiyor.

Kavisli OLED ekran kullanan akıllı telefon, yanlardan tamamen çerçevesiz kavisli bir yapıyla öne çıkıyor. Tasarım kısmında sadece 146 gram ağırlığının da öne çıktığını eklemek gerekiyor. Bu boyutta en hafif telefon.

Tüm Özellikler

Özellikler bölümüne baktığımız zaman, amiral gemisi bir akıllı telefon görüyoruz. 6.2 inçlik panel kullanan akıllı telefonun 1440 X 2992 piksel çözünürlük değeri var. Hem çok daha geniş ekran hem de çok daha yüksek çözünürlük değerine sahip olan akıllı telefonun kavisli OLED teknolojisi de dikkat çekmekte.

Teknik kısımda dikkat çeken bir diğer nokta ise işlemciler. Telefonların içerisinde yer alan Snapdragon 845 işlemcileri amiral gemisi serisi akıllı telefon sınıfının yakalanmasını sağlıyor. RAM bellek kısmında ise 6 GB RAM bellek miktarının kullanıldığını ve 128 GB depolama alanına yer verildiğini görmekteyiz.

22.6 MP arka kamerada f/1.9 diyafram açıklığına sahip olan Sharp Aquos Zero, ön kısımda ise 8 MP değerinde bir ana kamera sunuyor. Yine Android 9.0 ile kutudan çıkacak modellerden biri olan Sharp Aquos Zero, tüm bu özellikler ve 3130 mAh değerinde bataryasıyla beraber 650 dolar gibi bir fiyata sahip.