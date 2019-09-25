Sharp AQUOS Zero2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Yeni Sharp akıllı telefonu açıklandı. Sharp AQUOS Zero2 akıllı telefonlarının özellikleri neler? Bu modelde dikkat çeken tasarım nasıl?

Akıllı telefon modelleri içerisinde özellikle tasarım kısmıyla rakiplerinden sıyrılan Sharp, yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Marka yeni bir seri olarak Sharp AQUOS Zero2 akıllı telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi.

Akıllı telefonlarında oyun oynamayı sevenler için başarılı modellerden biri olacağını söyleyebileceğimiz Sharp AQUOS Zero2 akıllı telefonlarının, tasarımı ve teknik özellikleri hakkında detaylara bakalım.

Sharp AQUOS Zero2 Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefon modelinin tasarım kısmından söze başlayacağız. Tasarım kısmında öne çıkan kısım ekranın kavisleri. Bu modelde telefonların yan kısımda kavisli bir ekranla geldiği görülüyor.

Üst ve alt kısımda çerçeve bölümü korunmuş ancak yan kısımlarda kavisli alan öne çıkıyor. Her iki kenar kısmında da tam kavisli bir ekran sunulmuş durumda.

Arka kapak ise ekranı destekleyecek bir tasarıma sahip. Arka kapakta üst üste sıralı bir şekilde kamera kullanılıyor. Açıkçası kamera alanının oldukça küçük olduğu görülüyor. Kamera alanının hemen altında da bir flaş ışığının yer aldığını ve flaş ışığının da tam dairesel tasarımla sunulduğunu görüyoruz.

Yeni akıllı telefonların parmak izi sensörlerini ise arka kısımda kullanmadığını söylemek gerekiyor. Ayrıca bu kasa boyutuna karşın 143 gram ağırlıkla, sınıfının en hafif telefonu sunulmuş durumda.

Sharp AQUOS Zero2 Teknik Özellikler

Sharp AQUOS Zero2, oyun odaklı bir akıllı telefon modeli olarak gösterilebilir. Tam olarak olmasa da ekran yenileme hızı hesaba katıldığı zaman oyun odaklı bir telefonun karşımıza çıktığını görebiliyoruz.

Yeni akıllı telefonların ekran kısmında 6.4 inçlik bir panel kullandığı görülmekte. Kavisli ekran için OLED panel tercihi yapılmış. Samsung’un bir zamanlar kullandığı kavisli OLED ekranlara benzer bir yapı öne çıkıyor.

Bunun dışında çözünürlük değeri kısmında ise Full HD+ değeri sunulmakta. 240 Hz yenileme hızının sunulduğu akıllı telefon, bu değere her zaman ulaşamıyor. Bunun için ekranda yazılım düzenlemesi yapılması gerekiyor.

Ekranı bir kenara bıraktığımız zaman yeni seri akıllı telefonların Snapdragon 855 işlemcisinden güç aldığını görmekteyiz. Amiral gemisi işlemcilerine ek olarak 8 GB RAM miktarı dikkat çekiyor. Depolama alanı ise 256 GB olarak açıklandı.

20 MP + 12 MP değerinde çift arka kamerası ve 8 MP değerinde de ön kamerası bulunan Sharp AQUOS Zero2 akıllı telefonlarının Android 10 işletim sistemine sahip olarak geldiğini göreceğiz. Telefonun fiyatı ise henüz açıklama yapılmadı.