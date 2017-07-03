Sharp Temmuz’da İki Yeni Çerçevesiz Telefonunu Tanıtacak

Son zamanlarda, akıllı telefon endüstrisinde çerçevesiz akıllı telefonların yeni bir eğilimi ortaya çıktı. Xiaomi Mi MIX, Samsung Galaxy S8 ve daha pek çok pazardaki cihazlar gibi şirketler, ilk gerçek çerçeve kullanılmayan akıllı telefon üreticisi olmak için birbirleriyle rekabet halindeler. Apple‘ın yaklaşmakta olan iPhone‘uyla rekabete gireceği de bildirilmekte.

Ancak, bu yarışmanın galibi bu eğilimi başlatan aynı şirket olacak gibi görünüyor. 2014 yılına gelindiğinde, Sharp, üç yüzüde çerçevesiz olan ilk telefonu AQUOS Crystal‘i piyasaya sürdü. Oyunu hızlandırark, kısa süre önce yuvarlak çerçeveli ekrana sahip bir akıllı telefon yarattı, ancak şimdilik sadece konsept. Fakat şimdi şirket, tamamen çerçevesiz bir çift model sunarak daha da ileri gidecek. Evet, doğru okudunuz, bu akıllı telefonların dört tarafı da çerçevesiz olacak.

Şirketin 17 Temmuz‘da iki yeni cihaz, FS8016 ve FS8010‘u piyasaya süreceği bildiriliyor. Her iki cihaz da benzer ve işlemcileri haricinde benzer özellikleri paylaşmakta. FS8016 da Snapdragon 660 işlemci varken, diğer modelde Snapdragon 330 işlemci olacak. Her iki cihaz da 64GB’lık dahili belleğe sahip olacak ve biri 4GB RAM ve diğeri 6GB olmak üzere iki model gelecek.

Her iki model de çift 12MP arka kameralar ve 8MP ön kamera bulunuyor. İkili, aynı zamanda, yüksek ekran-gövde oranına sahip 2048 x 1080 çözünürlüğü olan 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Yazılım söz konusu olduğunda, her iki cihaz da kutudan Android 7.1.1 Nougat’a sahip olarak çıkacak.

Şirket, bu teknolojiyi uzunca bir süredir çalışıyor ve 2014’te AQUOS Crystal ile şok yaratmayı başardığı için Sharp’dan gelen bu haber sürpriz değil.

Bu akıllı telefonların uçtan uca ekranlı diğer üst düzey cihazlara karşı nasıl ayakta durduğunu görmek ilginç olacak, ancak resmi lansmanı çok uzak olmadığı için fazla beklemek zorunda değiliz.