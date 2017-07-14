Sharp’ın Çerçevesiz Telefonu Essential Stili Görsel ile Çıktı

Geçtiğimiz ay Sharp, her telefonun ön kısmını kaplayan ve iki cihazın kıvrık köşelerine uzanan ekranlara sahip, neredeyse ön çerçevesiz akıllı telefonu tanıtmaya hazırlandı. Bu telefonlar bu ay tanıtılacakları yönünde söylentiler var, ancak bunlardan birisi görünüşte oldukça tanıdık bir pozlama ile kamera üzerinde yakalandı.

Weibo’da yayınlanan bir fotoğraf, FS8016 ve FS8010 olarak bilinen iki telefon grubunun birinin yakınsamasının tersine çevrildiğini gösteriyor. Android ortak kurucusu Andy Rubin‘in resmi olarak bu cihazı duyurmasından iki ay önce Essential Phone‘un bir teaser fotoğrafına ne kadar benzediği göz önüne alındığında, görüntünün olağandışı kompozisyonu kasıtlı bir tercih olarak görünüyor.

Kesinlikle, Sharp cihazının Essential Phone ile bariz bir benzerliği paylaşması nedeniyle uygun görünüyor. Yeni Sharp telefonunun görüntüsü, muhtemelen Essential Phone’da olduğu gibi – ön yüze gelen kamerayı barındıracak şekilde, üst bölümde bir kesiklik bulunuyor gibi görünüyor.

Sharp’in yeni telefonlarında, 1.5 metreden sert bir yüzeye düşmesine karşı dayanacakları “yeni tasarım yapısı” söz konusu. Arka parmak izi sensörüne ek olarak, her iki modelin de 2040×1080 piksel çözünürlüğe destek veren 5.5 inç ekran ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 12MP arka, 8MP ön kamera ve 64GB depolama alanı bulunacak.

İki varyant da Android 7.1.1 Nougat ile gelecek. En yeni görüntü, aynı zamanda en az bir modelde çift SIM desteğine işaret ediyor.