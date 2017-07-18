Siber Saldırılar Dünya Çapında 53 Milyar Dolar veya Daha Fazla Zarara Neden Olabilir

Son zamanlarda yayınlanan bir habere göre, büyük bir küresel siber saldırı, yaklaşık 53 milyar dolarlık Sandy Kasırgası ve Katrina gibi doğal felaketlerle aynı seviyede ekonomik kayıp getirecek.

Bu bulgular Lloyd’s of London tarafından yayınlandı ve risk modelleme şirketi olan Cyence ile birlikte hazırlanmış. Raporda, bulut hizmeti sağlayıcılarının ve işletmelerin bilgisayar işletim sistemlerinin potansiyel olarak bilgisayar korsanlığından kaynaklanabilecek kayıpları incelendi.

Lloyd, Londra Genel Sekreteri Inga Beale‘in Reuters ile yaptığı röportajda “Sanal olduğu için, büyük bir saldırıda ne kadar zararın olabileceğini tahmin etmek zor bir iş” dedi.

Cyence‘e göre, 100’den fazla ülkede çok sayıda bilgisayar sistemine bulaşan WannaCry, yaklaşık 8 milyar dolarlık bir kayıp kaydetti. Bu kayıp çoğunlukla iş kesintileri ve bilgisayar onarımları ile ilgili.

Rapordaki varsayımsal bulut hizmeti sağlayıcısı saldırısı, bilgisayar korsanları arasında bir yıl sonra sistem çökmelerini tetiklemek üzere tasarlanmış kötü amaçlı kod enjekte eden bilgisayar korsanlarını içeriyor. O zamana kadar, kod mali hizmet şirketlerinden otellere kadar her yere yayılacak. Bu gelir kayıplarını ve öngörülemeyen masrafları tetikleyecektir.

Raporda 53 milyar dolar şimdiden endişe verici bir rakam olsa da, raporda bunun daha da kötüleşebileceği belirtiliyor. “Böyle bir bozulmanın yol açtığı ortalama ekonomik kayıplar, aşırı olaylar için 4.6 milyar dolardan 53 milyar dolara kadar değişebilir. Ancak gerçek kayıplar 121 milyar dolar kadar yükselebilir ibaresi de raporda bulunmakta.

Son olarak, bu tutarın yaklaşık 45 milyar doları, şirketlerin az tahsil edilmesi nedeniyle siber politikaları kapsamında olmayabilir.