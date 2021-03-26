Sıkı Durun! Realme 8i Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Birkaç gün önce Realme, Realme 8 ve Realme 8 Pro akıllı telefonlarını içeren Realme 8 serisini piyasaya sürdü. Şimdi, şirket aynı seriden başka telefonları da piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Yeni bir rapor, Çin merkezli şirketin yakında Realme 8 5G ve Realme 8i akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bu, Realme Hindistan/Avrupa’nın Başkan Yardımcısı ve CEO’su Madhav Sheth tarafından da doğrulandı.

Financial Express ile yaptığı röportajda Madhav Sheth, “Yakında bir Realme 8 5G sürümüne sahip olacağız (ama o kadar da erken değil). Bu özelliklerle 5G eklemenin ek maliyetler doğuracağını anlamalıyız.” dedi.

Lansman tarihi ve fiyatlandırma detayları henüz açıklanmasa da, rapor Realme 8 5G’nin Realme 8 ile 8 Pro arasında konumlandırılacağını dile getiriyor. Yani telefonun fiyatı 207 ile 248 dolar arasında değişecek.

Şuanda Realme 8i hakkında da herhangi bir bilgi bulunmuyor fakat, Realme 8i’nin standart Realme 8’den bir tık daha düşük özelliklere sahip olması ve ucuz bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.