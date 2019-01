Sims 4 Hileleri

Bu hileler Sims 4‘te para kazanmanıza, ölümü önlemenize, beceri ve kariyer seviyenizi ayarlamanıza izin veren hilelerin bir listesidir. Ayrıca çalışmaya ve diğer genişletmelere yönelik hileler de listeledik. İşte Sims 4’te hile yapmak için bilmeniz gereken her şey var. Genişlemeye özgü bilgiler için listenin en altına bakın. Ayrıca MoveObjects de dahil olmak üzere EA’dan daha resmi hilelerle güncellendik!

Nasıl Hile Yapılır?

The Sims 4’te hileleri kullanmak için konsolu açıp kapatmak için Control + Shift + C tuşlarına basın. Konsolu üstteki dört düğmeye (R1-R2-L1-L2) aynı anda basarak bunu yaparsınız. Hile yazdıktan sonra enter tuşuna basın. Birçok hile için testcheats kullanmanız gerekir, aksi takdirde çalışmayacaklar. Çoğu hile canlı modda kullanılır (F2).

Sims 4 Cheats

Hile Ne işe yarar? testingcheats on The Sims 4’te hileleri test etmeyi sağlar kaching Aileye 1000 dolar veren para hilesi motherlode Aileye 50.000 $ Simoleans verir resetsim firstname lastname Yapışmış bir Sim’i sıfırlar. death.toggle true/false Ölümü engeller headlineeffects on/off Başlık efektlerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır (ekran görüntüleri için iyidir). freerealestate on/off Bir ev için alışveriş yaparken yazarken evleri ücretsiz yapar. household.autopay_bills true/false Hanehalkı faturalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma fps on/off Grafik ayarlarını yaparken oyunun saniyedeki karelerini gösterin. hovereffects on/off Sim üzerinde fareyle ilerlerken vurgulu efektini devre dışı bırak fullscreen Tam ekran / pencereli modu değiştir bb.moveobjects Nesneleri istediğiniz yere taşımanıza olanak tanır, inşaat için iyidir. Tuttuğunuz öğeyi ayarlamak için 9 ve 0 tuşlarını kullanın. bb.showhiddenobjects Eski buydebug hile – birçok gizli nesne satın almanızı sağlar. bb.enablefreebuild Her yerde, hatta kilitli alanlarda bile inşa edin. bb.ignoregameplayunlocksentitlement Oyunun Görmezden Alınması Yetki kilidini açar – kariyer tarafından kilitlenmiş eşyaları satın almanıza izin verir. sims.give_satisfaction_points x Sim X ödülleri alabileceğiniz bir miktar memnuniyet puanı verir. Örneğin Sims.give_satisfaction_points 5000. fillmotive x fillmotive motive_energy veya fillmotive motive_hunger kullanın

Yapı Modu Hileleri

Yukarıda listelenen yapı modu hileleri var, ancak Yapı Hileleri sayfasını ziyaret ederek bunları kullanma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz .

Hamilelik ve Çoklu Doğum Hileleri

Hızlı bir şekilde Try for Baby için ilişki hilelerini kullanabilir ve Sim’in doğum eylemine zorlamak için Sim hamile kaldıktan sonra bir hile yapabilirsiniz. Ayrıca ikizler, üçüzler, dörtlüler veya daha fazlasını almak için hile yapabilirsiniz!

Bir sim hayalet

Ölüm türüne bağlı olarak bir Sim’i herhangi bir türden bir hayalete dönüştürmek için Hayaletler rehberine gidin. Ayrıca Ambrosia’yı veya Hayat Kitabını atlayabilir ve ailenize geri eklendikten sonra bu hayalet özelliğini kaldırarak normal bir Sim’e geri dönen bir Sim yapabilirsiniz.

Hileleri Test Etme

TestCheats’i etkinleştirmek için konsolu Left CTRL + Shift + C (bu sırada basılı tutun) veya konsoldaki üstteki 4 düğmeye basarak açın ve testcheats yazın. Bunları devre dışı bırakmak için testcheats yazın. Hile konsolu, “Hileleri Etkin” diyecektir. Bunu yapmazsa, diğer seçenekleri deneyebilirsiniz: testcheats 1 , testcheats true ve testcheats yes tüm hileleri etkinleştirmek için çalışır. Bir hata giderilene kadar bir alanı her yüklediğinizde bunu yapmanız gerekir. Testcheats ile yapabilecekleriniz: Bu komutun daha da ilerideki hileler için de gerekli olduğunu unutmayın.

PS4 / Xbox Konsollarında Shift tuşunu basılı tutup tıklatın – xbox / ps4 tuşunu basılı tutarak tıklamak kesinlikle mümkün değildir. Bu seçeneği X + O (PS4) veya A + B (Xbox One) tuşlarına basarak etkinleştirirsiniz.

Mevcut haneniz veya tüm mahalleniz için ihtiyaç duyulan çürümeyi durdurma yeteneğine erişmek için Posta Kutusunu Shift tuşuna basıp tıklatın (herkesi etkin bir şekilde mutlu edin). İhtiyaç Çürümesini Devre Dışı Bırak, ihtiyaçların düşmesini durduracak; Onları yeniden etkinleştirmek, Need Decay’i Etkinleştir’i seçmek kadar basittir. Mutlu Olun ardından ihtiyaçlarınızı maksimum seviyeye getirin. Sims’lerinizi Shift tuşunu basılı tutarak bunu bireysel Sim düzeyinde yapabilirsiniz . Bu, yalnızca Sim’in gereksinimlerinin statik olmasını sağlamanıza veya tüm ihtiyaçları karşılayarak onları mutlu etmenize izin verecektir. Ayrıca, bir Sim’i üstlerine tıklayarak ve CAS’ta Değiştir’i seçerek tamamen yeniden tasarlayabilirsiniz . Bu, Sim’i istediğiniz gibi görünmesini sağlayabileceğiniz ancak cinsiyetlerini veya özelliklerini değiştirmeyecekleri Sim-A-Sim’e götürür.

Genel Sims 4 Hileleri

Sim-a-Sim’de bir Sim’i tam olarak düzenlemek için , Test Cheats On ile cas.fulleditmode yazın . Bu, cinsiyet, özellik, her şeyi değiştirmenize izin verir ve bu hileyi yazmadan aldığınız ölçeklendirilmiş sürümden çok daha güçlüdür.

Shift’e Basarak NPC Sims‘lerine dokunmanız, onları evlerinize eklemenizi sağlar. Evin içerisinde bulunanların yaşlanmasını etkinleştirerek / devre dışı bırakarak, onları tercih etmeniz halinde mutlu etmenin mümkün olduğunu göreceksiniz – eğer Sim’inizin yorgunluktan dolayı ayrılması gerekiyorsa bu hileyi kullanabilirsiniz. İsterseniz bunları CAS’ta da düzenleyebilirsiniz.

Shift’e Basarak Zemine dokunmanız, mahallede yürüyebileceğiniz her yerde Teleport’a erişmenizi sağlar.

Ayrıca Shift’e Basarak Nesnelere dokunmanız, onların sıkışması veya kırılması durumunda onları sıfırlamanızı sağlar. Aynı zamanda kirlenebilenler için onları kirli veya temiz yapmanıza olanak tanır – kısacası tüm nesnelerde sıfırlama yapabilirsiniz.

Hileler arasında ögelerin boyutunu da özelleştirebileceğiniz şeçenekler de vardır. Onları hem Büyütüp veya Küçültebilirsini. Ancak bu yalnızca derleme modunda çalışır, çünkü nesne boyutunu değiştirmek, bir yere sığabilmenize olanak sağlar.

Boyutunu değiştirmek istediğiniz nesneyi alın ve daha büyük hale getirmek için Shift + ] kombinasyonunu deneyin. Yaptığınız değişiklikleri geri almak için Shift + [ veya Ctrl + Z tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu kombinasyonu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ancak fazla büyüttüğünüzde garip görünebilir. Bu yüzden sadece deneme amaçlı önerilir. Ctrl + ] tuşlarına basarak değişiklikleri görüntüleyebilir ve onları hareket ettirebilirsiniz.

Beceri, Kariyer Ve İstek Artırma Hileleri

Güçlü ve Gizli Hileler

Sims 4’ün kaynak kodunu incelemek ve tüm geliştirici hilelerini bulmak için zaman harcayan bir Sims oyuncusu TwistedMexi, Sims 4’ün Becerileri, Kariyerleri ve diğer ortak şeylere yardımcı olan hileler bulmuştur. TwistedMexi’nin burada keşfettiği hilelerin tam listesini bulabilirsiniz.

Testingcheats on, bazı hilelerin çalışması için temel olarak ele alındığından, kesinlikle aktifleştirilmesi gerekir. Seçilen Sim’in Kariyer/Beceri ayarlamalarını yapmanız için önemlidir

Money X, Money 50000 veya 1000000’ü ya da istediğiniz her hangi bir sayıyı yazın. Aileniz bu tutarı tam olarak, hesabında bulacak. Aynı zamanda bu hiler, fonları çıkarmak için kullanılabilir. Bu sayede parayı belirlediğiniz miktarda tutabilirsiniz.

Memnuniyet/İstek Arttırma Hileleri, konsola aspirations.complete_current_milestone komutunu girin. Bu dönüm noktasını tamamlamaktan tüm memnuniyeti alacak ve dilediğiniz istek artırmaları özel özelliğe bir adım daha yaklaşarak ilerleyebilirsiniz. Her bir Ödül özelliğini ve memnuniyeti tekrar edene kadar bunu tekrar tekrar yapabilirsiniz. Ayrıca birkaç kısım şeklinde düzenleme yapılabilir:

sims.give_satisfaction_points, Seçilen Sim’e girdiğiniz miktarda memnuniyet verir. Örneğin sims.give_satisfaction_points 50000 size, 50K kazandırır.

Sonsuz Tüketim Hilesi, Bir defalık kullanım iksirleri memnuniyetle satın alınabilir. Sim’in ömrünü uzatan bir iksir almak için Sims’i öldüren İnek Bitkileri’ni de kullanabilirsiniz. objects.consumables_infinite_toggle hilesini kullanarak, bu tüketilen malzemelerin sayısını sonsuz yapabilirsiniz. Bu, her zaman belirli bir duygu edinmenize veya hala yaşlanmayla birlikte bir Sim ölümsüz yapmanıza izin verebilir.

Kariyer Hileleri

Zaten istediğiniz kariyerde iken (telefondan veya bilgisayardan normal işe alım yoluyla) ve test kontrolleri açıkken, careers.promote X yazın. Örneğin, careers.promote astronot, Sim’nizi Astronot kariyerinde bir sonraki seviyeye yükseltir. Birden fazla kelimeye sahip olan herhangi bir kariyer ya da boşluk içermemelidir, örneğin careers.promote secretagent.

careers.demote X aynı zamanda, Sim’in bir seviyeye geri dönmesine de izin verir. Ancak bunu kariyer yapmak için ilk meslek seçimine geri dönmek için kullanamazsınız. Bu durumu birinci seviyedeyseniz, kullanmanız gerekir. Hangi şubeyi istediğinizi bilmiyorsanız, her birinin avantajlarını ve ücretlerini görmek için bağlantılı Kariyer kılavuzlarına bakın. Kariyer Rehberinde ayrıca kariyerleri karşılaştırmak için bir tablo vardır.

Hızlı bir şekilde birden fazla promosyon almak için, bulunduğunuz kariyer tipine göre aşağıdaki komutu kopyalayın – sadece careers.promote x kısmını. Bunu oyunun komut satırına yapıştırın. 10. seviyeye gelene kadar bunu sürekli yapıştırın!

careers.promote actor Aktörlük Kariyeri

careers.promote astronaut Astronot Kariyeri

careers.promote athletic Atlet Kariyeri

careers.promote business İş Adamı Kariyeri

careers.promote criminal Suçlu Kariyeri

careers.promote adult_critic Önemli Kariyer (Şehir Yaşamı için)

(Şehir Yaşamı için) careers.promote culinary Aşçılık Kariyeri

careers.promote detective Dedektif Kariyeri

careers.promote doctor Doktor Kariyeri

careers.promote entertainer Eğlence İnsanı

careers.promote adult_gardener Yetişkin Bahçıvan

careers.promote painter Ressam Kariyeri

careers.promote activist Politikacı

careers.promote scientist Bilim Adamı

careers.promote scout Koç (Çocuk ve Gençler)

(Çocuk ve Gençler) careers.promote secretagent Gizli Ajan

careers.promote socialmedia Sosyal Medya Fenomeni

careers.promote styleinfluencer Moda Tasarımcısı

careers.promote techguru Din Adamı

careers.promote writer Yazar

Sims 4 Okul Hileleri

Bir Sim bireyinin eğitim derecesini careers.promote gradechool veya careers.promote highschool ile yükseltin. Aynı zamanda onların eğitim derecelerini düşürmek için bu komutu kullanabilirsiniz.

Sims 4 Beceri Hileleri

stats.set_skill_level komutu yetenek hilesidir. Koda bir beceri ve seviye sayısı yerleştirmeniz gerekir. koymalısınız. Örnek olarak, seviye 7’ye yükseltmek için stats.set_skill_level major_painting 7 yazın. Bu durum 1 ile 10 arasındaki herhangi bir seviye çalışacaktır. Aşağıda yer alan listelerdeki beceleri kendinize göre seçebilirsiniz. Tanımı olana bağlı olarak major_parenting veya vampire_lore komutlarını ekleyebilirsiniz. Zindelik, küçük beceriler ve çocuklar için farklı sözdizimlerine dikkat edin. Eğer yetenek hileleri alamıyorsanız, sadece ‘major’ yerine stats.set_skill_level adultmajor_x‘i deneyin. Klavyenizdeki backspace tuşunun yakınında _ sembolünü bulabilirsiniz.

testcheats açıkken, Stats.set_skill_level major_handiness 10 yaparak 10’a kadar yükseltme sağlayabilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce normal olan major_ kısmını not etmeyi unutmayın. Bunu yaptıysanız, seviye 10’un açılır penceresini görürsünüz. Her seviyede neyin kilidini açacağınızı görmek istiyorsanız, her yeni seviyede bilgi görebilmek için bağlantılı kılavuzu okuyun veya her seferinde 1 ayarlayın. İşte Sims 4’te en fazla hile yapabileceğiniz tüm becerilerin temeli buna dayanıyor.

Tüm hileleri hızlıca maksimuma çıkarmak için stats.set_skill_level major_ kopyalayın ve oyun içi komut konsolunuza yapıştırın. Komutun sonuna eklenen sayı ile dilediğiz seviyeyi elde edebilirsiniz. Bu komut fitness için çalışmamaktadır.

Bowling – stats.set_skill_level skill_bowling 5 (en düşük 5. seviye)

Dogtraining – stats.set_skill_level skill_dogtraining 5 (Köpek ve Kedi Eğitimi için en düşük 5 seviye)

Fitness – stats.set_skill_level skill_fitness x (1-10, arasında yükseltilebilir)

Acting stats.set_skill_level major_acting x – Üst düzey Artist olma

Arkeoloji stats.set_skill_level major_archaeology x – (Maceracı için Arkeoloji Beceresi)

Major_Baking – stats.set_skill_level major_baking x (Pişirme Hızı)

Major_Bartending – that is, the Mixology Becerisi

Major_Charisma – Karizma

Major_Comedy – Komedi

Minor_Dancing – Birlikte eğlenme (Genç Sim Karakterlerinde çalışmayabilir)

Major_DJMixing – Birlikte eğlenme (Genç Sim Karakterlerinde çalışmayabilir)

Major_Fishing – Balık Tutma

Major_Flowerarranging – Çiçek düzenleme (sezonluk)

Major_Gardening – (Bahçivan)

Major_GourmetCooking – Gurme Yemek İşleri

Major_Guitar – Gitar

Major_Handiness -Objeleri onarma/tamir etme

Major_Herbalism – Kapı önü bahçe işleri

Major_HomestyleCooking – Evde Pişirme

Adultminor_localculture – Selvadoradian Local Culture Becerisi

Major_Logic – Mantık

Minor_MediaProduction – Media Yönetimi 5 level)

Major_Mischief – Yaramazlık

Major_Painting – Ressam

Major_Parenting – Aile Becerisi

Major_Photography – Fotoğrafçı Maksimum 5 seviye

Major_Piano – Piano

Major_PipeOrgan – Vampirler

Major_Programming – Programlama

Sims 4 Duygu Hileleri

Sims’e buff’lar ekleyerek Duyguları hafifçe etkileyebilirsiniz. Ancak onları “Very Inspired” e eklemek onları mutlu veya Sim’in süper-utanmış (Mortified) olmasını sağlamak için daha fazla negatif buff ekleyin. TwistedMexi’nin wiki’sinden alınan bazı duyguları aşağıda sıraladık. Bunun olması için sims.add_buff X kullanın, örneğin sims.add_buff social_happy:

Enerjik: EnergizedLow veya EnergizedHigh (Aşırı yapmayın, ideal olan +2’dir)

Flört: FlirtyLow veya FlirtyHigh (+2 idealdir)

Ilham: InspiredLow veya InspiredHigh (+2 idealdir)

Odaklanmış: FocusedLow veya FocusedHigh (+2 idealdir)

Eğlenceli: PlayfulLow veya PlayfulHigh (+2 idealdir)

Üzgün: SadLow veya SadHigh (+2 idealdir)

Sinirli: Social_Angry, e_Buff_Angry, duygulu, sadakatsiz

Mutlu: Social_Happy veya e_Buff_Happy (Mutluluk ekler)

Rahatsız: e_buff_uncomfortable

Utangaç: e_buff_embarrasse

Sims 4 Özellik, Ödül ve İstek Hileleri

Bu özellikler, Sims’in yanı sıra Memnuniyet Noktası Ödülleri ve Özlemlerini tamamlamak için kazandıklarınızla donatılabilir. Bunları eklemek / kaldırmak için kullanılan hile Traits.equip_trait X veya Traits.Remove_trait X‘tir. Çoğu özellik, birden fazla ada sahip olanlar arasındaki TheNameWithNoSpaces veya Underscore_as_space değerlerine kadar eklenebilir. Aşağıdaki hileleri deneyerek yeni ödülleri ve özellikleri ortaya çıkarabilirsiniz.

Traits.equip_trait Active – Düzenli özellik, aktifleştirme

Active – Düzenli özellik, aktifleştirme Traits.equip_trait Antiseptic – Hijyen yarı oranda azalır (Ödül)

Antiseptic – Hijyen yarı oranda azalır (Ödül) Traits.equip_trait EpicPoet – Hayat Kitabı yapmak için Şiirsel bir ödül arıyorsanız, bunu deneyebilirsiniz.

EpicPoet – Hayat Kitabı yapmak için Şiirsel bir ödül arıyorsanız, bunu deneyebilirsiniz. Traits.equip_trait Hardlyhungry – Açlık yarıya düşüyor

Hardlyhungry – Açlık yarıya düşüyor Traits.equip_trait Independent – Sosyallik yarı yarıya azalır

Independent – Sosyallik yarı yarıya azalır Traits.equip_trait Neverweary – Asla Yıpratma, bu da Enerji’yi normal oranın yarısında tüketir.

Neverweary – Asla Yıpratma, bu da Enerji’yi normal oranın yarısında tüketir. Traits.equip_trait SteelBladder – Mesane asla sıkışmaz.

Sims 4 İlişki Hileleri

Sims’in ilişkilerini, kendi hedefleriniz arasında belirterek, ilk hedefinizi ve ilişkinin türünü biraz değiştirebilirsiniz. İlişki türü, LTR_Friendship_main veya LTR_Romance_Main‘dir. Kediler ve Köpekler ile, evcil hayvanın soyadı yoksa, çalışmayan LTR_SimtoPet_Friendship_Main kullanıyorsunuz. X, çubuğun yüzdesidir (dolu, yarı veya yarısı kırmızıya (negatif sayılar)). Pek çok farklı ilişki ismi olsa da, bunlar sadece değişen miktarlarda arkadaşlık / romantizm kombinasyonudur (ya olumlu ya da olumsuz).

Örneğin:

modifyrelationship Bella Goth Mortimer Goth 100 LTR_Friendship_main – Bella ve Mortimer şimdi en iyi arkadaşlar

modifyrelationship Bella Goth Fluffy Goth 100 LTR_SimtoPet_Friendship_main – Kediler ve Köpekler oynarken Bella’yı evcil hayvanıyla arkadaş edin.

modifyrelationship Bella Goth Mortimer Goth -100 LTR_Friendship_main -bu Bella ve Mortifer’in düşmanlara kadar gitmesine neden olacak

modifyrelationship Bella Goth Mortimer Goth 100 LTR_Romance_main – Arkadaşlık düzeyi de yüksekse, onlar artık ruhludurlar.

modifyrelationship Bella Goth Mortimer Goth -100 LTR_Romance_main – Romantizm barını tamamen kırmızıya boşaltın

