Sims 4 Xbox One Konsoluna Geliyor

EA’nın olağanüstü popüler yaşam simülasyonu oyunu The Sims 4, PC ayrıcalığını bırakıyor ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde yepyeni bir platforma ulaşıyor gibi görünüyor. PC’ye çıkışından yaklaşık üç yıl sonra The Sims 4, Microsoft Store‘daki oyun mağazası sayfası listesine göre şimdi Xbox One için çıkıyor.

The Sims 3‘ün PC’nin piyasaya sürülmesinden bir süre sonra da bir dizi konsolda piyasaya sürüldüğünü düşünülünce, The Sims 4‘ün konsollara doğru ilerlediğini görmek şaşırtıcı değil. Oyunun konsol alanına girmesi Xbox One’a özel mi yoksa oyun PlayStation 4‘te de gelecek mi belli değil.

Sonuç olarak, mağaza sayfası da hazırlandığına göre EA’nin The Sims 4’ün konsol çıkışı ile ilgili resmi bir duyuruyu çok kısa süre içerisinde yapacaktır.

Oyuna yabancı olan herkes için, mağaza sayfasının açıklaması aşağıdaki gibi:

Kuralların olmadığı sanal bir dünyada insanları yaratma ve denetleme gücünün tadını çıkarın. Sims’inizin belirgin görünüşlerini ve benzersiz kişiliklerini kişiselleştirirken yaratıcılığınızı ifade edin. Modalarını seçin, saç stillerini seçin ve onlara yaşam arzularını verin. Favori tasarımlarınızı ve dekorasyonunuzu seçerek tamamen yeni oda tabanlı Yapı Modu ile Sims’inizi mükemmel evlerinde zahmetsizce oluşturun.

Mağaza sayfası oyun için henüz bir fiyat açıklamıyor ancak çıkış tarihini 17 Kasım 2017 olarak belirledi. Oyunu önceden sipariş eden herkes, The Sims 4 Perfect Patio Stuff DLC‘yi ücretsiz olarak alacak şekilde ayarlanmış.

Dahası, bir ‘Deluxe Parti Sürümü‘ için ayrı bir mağaza sayfası da var, fiyatı henüz belirlenmemiş ancak standart versiyonundan kesinlikle daha pahalı görünüyor. Sözü edilen DLC dışında, bu sürüm, Life of the Party, Up All Night ve Awesome Animal Hats gibi üç ek içerik paketinin yanı sıra oyuna üç gün erken erişim imkânı sunuyor.