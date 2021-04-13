Siri, Bir Sonraki Apple Etkinliğini Tarihini Verdi!

ABD’li teknoloji devi Apple, iPhone 12‘den bu yana yeni bir cihaz ile karşımıza çıkmamıştı. Şirketin yeni iPhone 13 serisini de bu yılın sonlarına doğru tanıtması bekleniyor. Bunun dışında gelişen bir durumda, ABD merkezli bir Apple ID ile çalışan iPad veya Macbook bir cihazda Siri‘nin şirketin bir sonraki teknoloji etkinliğinin ne zaman olacağı açıkladığı yeni bir haber ortaya çıktı.

Siri‘ye sorulan “Apple‘ın bir sonraki etkinliği ne zaman?” sorusuna Siri daha sonra Cupertino‘daki Apple Park‘ta 20 Nisan‘da yanıtını verdi.

Apple genelde yapacağı etkinliklerin duyurusunu birkaç hafta önce yapar. Bugün ortaya çıkan bu haber ile birlikte etkinliğin kesin olacağı anlaşılıyor. Şuan için şirket bu durumu resmi olarak onaylamadı ancak ilerleyen günlerde bir onaylama gelmesi bekleniyor. Eğer kesin olarak 20 Nisan‘da bir etkinlik gerçekleşirse Apple‘ın bu etkinlikte yeni iPhone 13 serisini tanıtması beklenmiyor.

Bunun dışında yeni mini-LED ekrana sahip, A14X çipli yepyeni bir 12.9 inç iPad Pro‘nun ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte buna 11 inç yeni iPad Mini‘nin eşlik edeceği bildiriliyor. Şirket aynı zamanda yeni AirPods‘ları ortaya çıkarabilir.