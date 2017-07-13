Sistemden Silinen Verilere Ne Oluyor?

Günümüz çerçevesinde bilgisayar kullanan kişilerin en çok başına gelmekte olan bir durum da yine yanlışlıkla sistemlerinden silinen çeşitli bilgilerdir. Bu veriler bazen sizin için çok önemli olan bir fotoğrafınız olabiliyorken yine bazende oldukça önemsiz bir veri olabilir. Bazı durumlarda da şirketiniz için çok değerli bir belge de olabilmektedir. Ve yanlışlıkla silmeniz de oldukça muhtemel.

Yine çeşitli silinmiş olan verilerin hiçbir şekilde kurtarılamayacağını düşünüyorlar. Kurtarılsa bile bu verilerin sadece çeşitli veri kurtarma şirketleri içerisinde kurtarılabileceğini söylemekteler. Bu nedenle de veri kurtarma şirketlerine tonlarca para ödüyorlar. Bilgisayarlarınızdan silmiş olduğunuz veriler hard disk içerisinde arka planda durmaktadır. Yani tam anlamıyla silinmemektedir.

Silinen Veriler Saklanıyor

Hard disk içinde yer alan çeşitli belgeleriniz, fotoğraflarınız ve videolarınız gibi yüzlerce bilgileriniz silindiği takdir de sistem tarafınca adresleme dizgileri silinir. Yani kendisinin yolu kaybedilir. Ama direkt olarak silinmez. Hard disk içerisinde bir veri kontrol edilecekse ilk olarak adresleme dizgisine bakılmaktadır. Bunu nedeni de veriler parçalanmış bir biçimde disk üstünde kayıt edilir ve yine bu kayıt işlemleri de dağınık bir biçimde yapılmaktadır. Sistem de bu adresleme girdilerini boş göstermektedir. Yine bu nedelne aynı bölgeye de farklı dosyalar yazılır.

Eğer ki boş işareti koyulmuşsa bir bölgeye o bölgenin üstüne başka bir kayıt yapabilirsiniz. Yapacağınız kayıttan sonra da bir önceki kayda ulaşmak çok zor olacaktır. Yani silinen verinizi kurtarma işlemi oldukça zor olacaktır. Ancak telaş etmeyin. Eğer bir veriyi, bilgiyi, dosyayı yanlışlıkla sildiyseniz, silinme işleminin arkasından çok fazla işlem yapmayın. Bir program, dosya veya müzik indirmeyin. Yeni dosyalar oluşturmayın. Çünkü silinmiş olan, yani kurtarılması gereken veri ile aynı hizada yazılmış olabilir. Bu nedenle oldukça dikkatli olmalısınız. Eski verinin üzerine herhangi bir veri denk gelmemeli.

Silinmiş Verileri Kurtarma İşlemi

Silinen verileri kurtarma işlemine gelirsek bu verileri kurtarmak için piyasada gerçekten çeşitli kalitelerde yazılımlar satılmaktadır. Bazıları ücretli ve bazıları ücretsizdir. Eğer işinizi ücretli yazılımlar görmezse veri kurtarma şirketlerine başvurabilirsiniz. Ücretli yazılımlardan da önce ücretsiz olanları deneyebilirsiniz.