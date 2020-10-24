Sistemi Yormayan En İyi BlueStacks Alternatifleri

En iyi Bluestacks alternatifleri nelerdir? BlueStacks’in sisteminizi çok yorduğunu düşünüyorsanız, sistem yormayan alternatif emülatörleri denemek isteyebilirsiniz. BlueStacks, kullanıcıların bilgisayarlarında Android uygulamalarını çalıştırmalarına izin veren ilk ücretsiz Android emülatörüdür.

Hem Mac hem de Windows kullanıcıları için en popüler Android emülatörlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Android uygulamalarını bilgisayard kullanmayı tercih eden kişiler veya uygulamalarını test etmek isteyen Android geliştiricileri için ideal bir emülatördür.

Bir Android emülatörü olarak popülaritesine rağmen, belirli alanlarda hala eksiktir ve birçok sorunla karşı karşıyadır. Örneğin, ağır yazılım kullanırken çok yavaşlar ve dahili belleğinizden çok fazla yer kaplar.

Sizler için Android deneyiminize gelişmiş işlevler ve ek özellikler sağlayacak en iyi BlueStacks alternatifleri emülatörleri sıraladık.

BlueStacks Alternatifleri

Andy Android Emulator

Uzun zamandır var olan Android Emulator, en iyi ağır oyunlar oynamak için bile kullanılabilir. Andy’yi açtığınızda, bilgisayarınızda gerçek bir Android tablet elde edebilirsiniz. İsterseniz portre modunda da kullanabilirsiniz. Aynı anda birden fazla uygulamanın çalıştırılmasını destekler.

Muhtemelen en iyi yannı telefonunuzu PC’nize bağlayıp oyun oynamak için bir joystick olarak kullanabilmenizdir. BlueStacks’e göre avantajı, ağır oyunların ve yazılımları hızlı bir şekilde çalışmasıdır.

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Nox Player

Arayüzü kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirmek için daha fazla seçeneğe sahip olan Nox Player, en iyi BlueStacks alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Android emülatörü, en yeni olmayan ancak en basit kullanıcı arayüzüne sahip olan Android 5.1.1 (lolipop) tabanlıdır. Ayarlarda, tablet veya mobil modda kullanma seçeneğiniz vardır.

Bir oyun bağımlısı iseniz, sizin için en iyi emülatördür. Çünkü performans ayarları, grafik oluşturma modu ve fps ayarları gibi çeşitli oyun optimizasyonları ile birlikte geliyor.

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Droid4x

Gerçek bir Android deneyimini istiyorsanız, ama bilgisayarınızda alan sorununuz varsa, Droid4x aradığınız emülatördür. En iyi BlueStacks emülatörleri arasında en küçük boyutlu emülatörü olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı arayüzü basittir ve dokunmatik ekranlı bir bilgisayarınız varsa dokunmatik ekran girişini de destekler. Droid4X multi-manager ile farklı bir pencerede yan yana birden fazla Android hesabını aynı anda kullanabilirsiniz.

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MEmu Play

Geliştirici odaklı bir Android emülatörü olan başka bir düşük boyutlu yazılımdır. Aynı anda birden çok hesabı ve uygulamayı çalıştırmak için birden çok örneği destekler. Kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve bir Android emülatörünün yapacağı hemen hemen her şeyi yapar.

İşin iyi yanı, hem Intel hem de AMD yonga setleriyle uyumlu birkaç yazılımdan biri olmasıdır. Oyun oynamak için klavyenizi ve farenizi kolayca eşleştirebilirsiniz.

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AMIDuOS

AMIDuOS, Android için en hızlı emülatörlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak indirmek biraz sıkıntılı. Çünkü doğrudan web sitesinden indiremezsiniz. Size e-posta ile gönderilen bir indirme bağlantısı almak için şartlarını kabul etmeniz gerekiyor.

Geliştiricilerin uygulamalarını test etmeleri ve hataları aramaları için bir jellybean ve bir lolipop sürümüne sahip başka bir geliştirici odaklı yazılımdır. Oyun deneyiminizi iyileştirmenize yardımcı olacak pek çok özelliğe sahip değildir. Ama buna rağmen, hiç gecikme olmadan oyun oynayabilirsiniz.

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