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Siyah Renkli PS5 Ön Siparişe Sunuldu!

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5, SUP3R5 ekibinin geliştirdiğini özel bir renk ile satışa çıkıyor.

Yunus Emre Çakır

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Playstation 5

Japon teknoloji devi Sony, 2020 yılının Kasım ayında çıkardığı yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i satışa çıkaralı neredeyse 3 ay oluyor. Kullanıcıların oyun yetersziliği ve bazı ülkelerde ki oyun fiyatlarının pahalılığı dışında PS5 hakkında pek şikayeti bulunmuyor.

Bilindiği üzere Sony, yeni nesil oyun konsolunu tek bir beyaz renk seçeneği ile satışa çıkarmıştı. İşte şimdi resmi olmayan bir ekip tarafından PS5 özel bir siyah renk ile ön siparişe sunulmuş durumda. SUP3R5 ekibi tarafından geliştirilen bu yeni siyah renkli PS5′in DualSense kontrolcüsü de siyah olarak sunuluyor.

PS2 temalı olan yeni nesil PS5‘i ülkemizde ön siparişe sunulmadı. Çünkü geliştirici ekip resmi bir ekip değil. Bu yüzden birçok ülkeye gönderim yapamıyorlar. Tasarıma biraz daha detaylı bakacak olursak, retro tarzı makyajı oldukça dikkat çekiyor.

Aynı zamanda DualSense‘nin de siyah tasarımla gelmesi ayrı bir etkileyici hava katıyor. Şuan için ön siparişte olan yeni nesil siyah PS5, 304 üretimle sınırlandırılmış. DualSense ise 500 adet üretilmiş durumda. Siparişlerin gönderimi ise 2021 yılının ilkbahar sonlarını bulacağı ifade ediliyor.

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